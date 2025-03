Las ciudades dónde se podrá mirar el Eclipse Solar en Estados Unidos este 29 de marzo

Dos semanas después del eclipse lunar total que se pudo observar en diferentes puntos de la Tierra, el próximo sábado 29 de marzo se podrá ver un nuevo eclipse solar parcial en varias ciudades de Estados Unidos. Se trata de un fenómeno astronómico causado por el paso de la Luna frente al Sol, que dará como resultado la proyección de una sombra sobre una amplia franja del hemisferio norte.

Como resultado, este fenómeno produce un efecto visual conocido como "doble amanecer", que se puede observar en el momento en el que sale el Sol. Este aparecerá en el horizonte durante el eclipse parcial con una forma similar a una medialuna, y como sus puntas podrían parecer estar separadas, se genera la ilusión de ver dos amaneceres distintos.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna se mueve entre la Tierra y el Sol, pero como no se alinea con la perfección suficiente, solo cubre una parte del Sol

En qué ciudades de Estados Unidos se podrá mirar el Eclipse Solar

El eclipse solar parcial de esta semana se podrá ver en zonas de Norteamérica, Europa, África, el norte de Asia, Sudamérica, Groenlandia e Islandia, además de gran parte de los océanos Atlántico y Ártico. Sin embargo, según desde dónde se lo observe, el fenómeno podría comenzar en el amanecer, a media mañana, al final de la misma, por la tarde o al anochecer.

En el caso de Estados Unidos, los habitantes de 14 estados, además de Washington D. C., podrán ver el eclipse solar parcial del 29 de marzo. Entre ellos se incluyen Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Virginia Occidental.

Según la NASA, estos son los horarios locales y los porcentajes de cobertura en algunas ciudades estadounidenses en las que se podrá ver el eclipse solar parcial:

Baltimore, Maryland:

Comienzo parcial: 6.55 horas

Máximo: 6.57 horas

Final parcial: 7.02 horas

Cobertura: 3%

Boston, Massachusetts:

Comienzo parcial: 6.31 horas

Máximo: 6.38 horas

Final parcial: 7.07 horas

Cobertura: 43%

Buffalo, Nueva York:

Comienzo parcial: 7.02 horas

Máximo: 7.05 horas

Final parcial: 7.09 horas

Cobertura: 2%

Ciudad de Nueva York, Nueva York:

Comienzo parcial: 6.44 horas

Máximo: 6.46 horas

Final parcial: 7.04 horas

Cobertura: 22%

Philadelphia, Pennsylvania:

Comienzo parcial: 6.49 horas

Máximo: 6.51 horas

Final parcial: 7.03 horas

Cobertura: 12%

Portland, Maine:

Comienzo parcial: 6.27 horas

Máximo: 6.30 horas

Final parcial: 7.10 horas

Cobertura: 64%

Washington D. C.:

Comienzo parcial: 6.56 horas

Máximo: 6.49 horas

Final parcial: 7.01 horas

Cobertura: 1%

Cómo mirar el eclipse solar parcial en Estados Unidos

Para mirar el eclipse solar parcial del próximo sábado 29 de marzo, solo se necesita salir al exterior y mirar hacia el cielo. Sin embargo, no es seguro hacerlo sin protección ocular. A diferencia del último eclipse lunar total, en este caso se deberán utilizar gafas de observación solar, que no sol las gafas de sol comunes, o un visor solar portátil.

Para ver el próximo eclipse solar parcial se deberán utilizar gafas de observación solar o un visor solar portátil (iStock) iStock

Además, no se debe mirar al Sol a través del lente de una cámara, telescopio o binoculares mientras usa gafas de eclipse o un visor solar portátil. En estos casos, los rayos solares concentrados queman el filtro y causan lesiones oculares graves, por lo que es necesario colocar un filtro solar especial en la parte frontal de los dispositivos.

Por último, en caso de no tener gafas para eclipse ni un visor solar portátil, se puede usar un método de observación indirecta. Uno de ellos es utilizar un proyector estenopeico, que proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. No obstante, no se debe mirar al Sol a través del estenopo.