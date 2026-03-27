Ciudadanía por nacimiento en la Corte Suprema el 1° de abril: el origen migrante de los máximos jueces

El 1° de abril se dará un nuevo paso en el tratamiento de la Corte Suprema sobre una orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Los jueces, que deliberarán sobre la constitucionalidad de la medida que afecta a muchas familias en el país norteamericano, tienen origen migrante de distintas generaciones.

Los orígenes migrantes familiares de los jueces de la Corte Suprema

Los magistrados del máximo tribunal estadounidense se preparan para comenzar a escuchar argumentos orales desde abril. Mientras tanto, CNN recopiló las historias familiares de cada uno de ellos.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y sus orígenes migrantes J. Scott Applewhite - AP

Estos son los orígenes migrantes de cada juez:

John Roberts : desciende de inmigrantes que llegaron a EE.UU., algunos huyendo de la hambruna y conflictos políticos. Su tatarabuelo paterno era minero en Inglaterra y emigró en 1863, mientras que su familia materna llegó desde Hungría .

: desciende de inmigrantes que llegaron a EE.UU., algunos huyendo de la hambruna y conflictos políticos. y emigró en 1863, mientras que su . Clarence Thomas : desciende de esclavos de África Occidental que vivieron en las tierras bajas de Georgia, Carolina del Sur y Florida. Su abuelo , quien lo crio y fue fundamental en su vida, fue cuidado por una mujer nacida en esclavitud .

: que vivieron en las tierras bajas de Georgia, Carolina del Sur y Florida. , quien lo crio y fue fundamental en su vida, . Samuel Alito: sus abuelos eran de pequeños pueblos del sur de Italia y su propio padre, Salvatore Alati, era italiano . El hombre americanizó su nombre cuando inmigró en 1914.

sus abuelos eran de pequeños pueblos del sur de Italia y . El hombre americanizó su nombre cuando inmigró en 1914. Sonia Sotomayor : tiene ascendencia de Puerto Rico , cuando aún era una colonia española. Sus padres integraron la primera oleada de migración puertorriqueña a Nueva York .

: tiene , cuando aún era una colonia española. Sus padres integraron la . Elena Kagan : tiene raíces judías rusas y tres de sus abuelos fueron inmigrantes que llegaron a inicios del siglo XX.

: tiene y que llegaron a inicios del siglo XX. Neil Gorsuch : tiene un linaje inglés, alemán e irlandés , aunque es un estadounidense de cuarta generación.

: tiene un , aunque es un estadounidense de cuarta generación. Brett Kavanaugh: posee antepasados irlandeses en ambas ramas de su familia, la cual aún mantiene vínculos muy fuertes con Irlanda. Incluso, su padre tiene doble ciudadanía .

posee en ambas ramas de su familia, la cual aún mantiene vínculos muy fuertes con Irlanda. Incluso, . Amy Coney Barrett : tiene raíces irlandesas y francesas que se remontan a muchas generaciones en EE.UU.

: tiene que se remontan a muchas generaciones en EE.UU. Ketanji Brown Jackson: con un nombre de pila africano, anteriormente escribió sobre sus antepasados traídos de África como esclavos.

La Corte Suprema deberá resolver sobre el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento

Qué definirá la Corte Suprema el 1° de abril sobre la ciudadanía por nacimiento

En concreto, el 1° de abril comienza la exposición de argumentos orales sobre el tema, según The Hill. El máximo tribunal no tomará ninguna decisión en esa fecha, pero sí habilitará la presentación de miradas y posiciones para comenzar a discutir y elaborar su fallo.

Recientemente, la Corte Suprema aceptó revisar una demanda colectiva de New Hampshire contra la orden ejecutiva de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento. Se espera que el fallo final se conozca durante el próximo verano.

La medida de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento que desató una batalla judicial en EE.UU.

La medida original se remonta a enero del 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato como presidente estadounidense. Allí, firmó la Orden Ejecutiva 14156, que planteó nuevas condiciones para la ciudadanía.

Donald Trump pide finalizar la ciudadanía por nacimiento automática

El argumento fue que menores nacidos en EE.UU. pero con padres migrantes bajo ciertos estatus no tenían que ser reconocidos estadounidenses. Concretamente, apuntó a estos dos grupos:

Hijos de madres con estatus irregular cuyo padre tampoco sea ciudadano ni residente legal.

cuyo legal. Hijos de madres con estatus legal temporal, por ejemplo visas de turista, estudio o trabajo, cuyo padre no sea ciudadano ni residente legal.

La medida desató demandas y la intervención de tribunales que suspendieron la aplicación de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.