Adiós Newsom: el candidato demócrata de origen mexicano que crece ante la salida de Swalwell

La contienda política para las elecciones de este año en California tuvo un cambio tras la salida de Eric Swalwell, el candidato demócrata con mayor intención de voto. Esta situación benefició a un integrante de su mismo partido, Xavier Becerra, de origen mexicano, quien logró ganar varios puntos según las últimas encuestas. Con este panorama, las internas se aclaran poco a poco a falta de siete meses para los comicios que determinarán al sucesor del gobernador Gavin Newsom.

Los números del candidato demócrata de origen mexicano que crece ante la salida de Swalwell

En las últimas semanas, el Partido Demócrata en California tuvo un golpe con las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Swalwell, quien anunció la suspensión de su candidatura. La retirada impactó en los números de Becerra, quien fue secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden.

Xavier Becerra, de amplia trayectoria en cargos públicos y mano derecha de Joe Biden, se lanzó como candidato a suceder a Gavin Newsom X: @XavierBecerra

La encuesta más reciente de cara a las elecciones, publicada por el Emerson College el 16 de abril, mostró un panorama favorable para el candidato de origen mexicano. Según el análisis, Becerra logró ganar 15 puntos de apoyo entre los votantes demócratas una vez que Swalwell ya no figuraba en la boleta.

El informe indica que el voto demócrata se ha fragmentado principalmente entre tres figuras: Tom Steyer (20%), Becerra (19%) y Katie Porter (15%).

En cuanto al panorama general, aún se encuentra por detrás de otros postulantes. La encuesta señaló que el republicano Steve Hilton encabeza la intención de voto con un 17%, seguido por Chad Bianco (republicano) y Steyer (demócrata), con un 14% cada uno.

Por detrás aparecen Porter y Becerra, con un 10% de apoyo cada uno, mientras que Matt Mahan tiene un 5%. Pese al liderazgo parcial de los republicanos, un dato importante consiste en que un significativo 23% de los electores aún no ha decidido por quién votar.

Entre las principales promesas del candidato de origen mexicano figuran:

Salarios dignos : garantizar que quienes trabajen a tiempo completo reciban un salario suficiente para vivir con dignidad.

: garantizar que quienes trabajen a tiempo completo reciban un salario suficiente para vivir con dignidad. Apoyo a emprendedores : reducir la burocracia estatal para facilitar la apertura y el crecimiento de nuevos negocios.

: reducir la burocracia estatal para facilitar la apertura y el crecimiento de nuevos negocios. Costo de vida accesible : disminuir los precios de la vivienda, el cuidado infantil y los alimentos.

: disminuir los precios de la vivienda, el cuidado infantil y los alimentos. Seguridad ciudadana: invertir en las fuerzas de seguridad locales para garantizar entornos seguros en escuelas, barrios y lugares de trabajo.

¿Cómo funciona la elección en California?

A diferencia de otros estados, en California se utiliza en las primarias el sistema top-two. De este modo, todos los candidatos compiten entre sí en la elección preliminar y aparecen en la misma papeleta, independientemente de su afiliación política.

Aunque la posibilidad es mínima, los demócratas corren riesgo de quedarse sin representación, ya que los candidatos más votados van a las generales de noviembre, sin importar su partido.

El análisis del candidato de origen mexicano sobre las elecciones en California

El escándalo de Swalwell que determinó su salida de las elecciones de California

El 12 de abril, el candidato demócrata con la mayor intención de voto hasta el momento anunció a través de un mensaje en X que suspendía su campaña. “A mi familia, personal, amigos y partidarios, lamento profundamente los errores de juicio que cometí en mi pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han presentado —pero esa es mi lucha, no la de una campaña", escribió.

En una investigación publicada el 10 de abril, CNN informó que cuatro mujeres acusaron a Swalwell de distintos comportamientos de índole sexual inapropiada. Entre estos, se incluye un caso con una excolaboradora que aseguró no haber consentido el contacto.

El candidato demócrata Eric Swalwell debió retirarse de las elecciones para California de este año a causa de las acusaciones en su contra Archivo

La exintegrante de su equipo relató en una entrevista que el presunto hecho ocurrió en 2024, cuando ya no trabajaba para él. Según su testimonio, se encontraba en un estado de alta intoxicación alcohólica cuando el congresista habría mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento.

Qué se vota en California y cuándo son las elecciones

En los comicios del 2 de junio en California, los votantes definirán a los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el martes 3 de noviembre.

Además de los nombres para el puesto de gobernador, según el sitio web de la secretaria de Estado Shirley Weber, se elegirán representantes para otros cargos importantes:

Gobernador y vicegobernador.

Secretario de Estado, Contralor y Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos).

Superintendente Estatal de Instrucción Pública.

Representante de Estados Unidos en el Congreso (52 distritos).

Senador estatal (20 distritos pares).

Miembro de la Asamblea Estatal (80 distritos).

La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referéndums.