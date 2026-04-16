Propuesta oficial: la ley de Nueva York que busca que los clientes usen sus propios vasos en los locales

Una iniciativa legislativa en la ciudad de Nueva York busca modificar la forma en que se sirven bebidas en locales gastronómicos. En caso de aprobarse y recibir luego la firma de la gobernadora Kathy Hochul, la ley permitiría que los clientes utilicen sus propios vasos reutilizables en los locales, en reemplazo de envases descartables.

Qué exige la ley dirigida a bares y restaurantes en Nueva York

La propuesta, identificada como Int. No. 781 , fue presentada por Shaun Abreu , líder de la mayoría demócrata del Consejo Municipal.

, fue presentada por , líder de la mayoría demócrata del Consejo Municipal. Actualmente, el proyecto se encuentra en análisis dentro del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador.

El objetivo principal de la legislación es disminuir el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso y reducir los altos costos municipales de gestión de residuos Freepik

El texto plantea que ningún comercio podrá rechazar el uso de recipientes personales para servir bebidas, siempre que se respeten condiciones básicas establecidas por la normativa.

La iniciativa obliga a los establecimientos que utilicen vasos descartables a informar a los clientes sobre la posibilidad de optar por envases propios. Para ello deberán exhibir carteles visibles con un mensaje específico.

Además, el proyecto define situaciones en las que el comercio puede rechazar el recipiente del cliente. Entre ellas se incluyen condiciones de higiene inadecuadas o incompatibilidad con el tamaño o volumen estándar de las bebidas ofrecidas.

Multas y sanciones previstas para locales gastronómicos en Nueva York

El incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones económicas. Los montos de las multas civiles para los establecimientos de comida que violen esta ley o cualquier regla establecida para su implementación son los siguientes:

US$100 por la primera infracción.

por la primera infracción. US$200 por la segunda infracción cometida en un día diferente dentro de un periodo de 12 meses.

por la segunda infracción cometida en un día diferente dentro de un periodo de 12 meses. US$400 por la tercera infracción y cada una posterior, siempre que ocurran en días distintos dentro de un período de 12 meses.

La propuesta busca obligar a los establecimientos que los clientes utilicen sus propios vasos reutilizables en lugar de los vasos de plástico de un solo uso Freepik

Estas sanciones pueden ser recuperadas a través de una acción civil iniciada por el comisionado de salud e higiene o el comisionado de protección al consumidor y al trabajador, o mediante un proceso ante la oficina de juicios y audiencias administrativas.

Por qué Nueva York impulsa recipientes reutilizables y reducción de residuos

Uno de los ejes centrales de la propuesta es disminuir el volumen de residuos generados por plásticos de un solo uso .

. La medida busca reducir el impacto en vertederos y ecosistemas acuáticos.

La ciudad gasta cientos de millones de dólares al año en la eliminación de residuos, y los plásticos de un solo uso representan una parte importante. Este proyecto de ley ayudará a reducir el costo de la eliminación de residuos”, aseguró Abreu a New York Post.

En paralelo, mencionó un posible ahorro para los comercios, que podrían disminuir la compra de vasos descartables si una parte de los clientes adopta recipientes reutilizables.

“La idea es buena y de sentido común”, dijo Matt Gove de Reusable NYC. “Cada semana, parece que nos enteramos de algún otro impacto negativo en la salud derivado del uso de plásticos para envasar nuestros alimentos, especialmente las comidas y bebidas calientes”, señaló.

La ciudad de Nueva York gasta cientos de millones de dólares anuales en la eliminación de desechos Foto de tanvi sharma en Unsplash

Cómo afectaría la norma a la atención en bares y cafeterías de Nueva York

La implementación de la norma implicaría cambios en la dinámica de atención. Los empleados deberán verificar condiciones de los recipientes y asegurar que el volumen servido coincida con el producto adquirido.

“No me pagan lo suficiente como para pelearme con ellos”, dijo un empleado de una cafetería de Midtown, que pidió permanecer en el anonimato, a New York Post sobre la posibilidad de tener que rechazar algún envase. “Podría convertirse en un problema”, aseguró.

Algunos sectores del rubro gastronómico advirtieron sobre dificultades técnicas. Por ejemplo, ciertos equipos utilizados en la preparación de bebidas están diseñados para envases de dimensiones específicas.Los distintos establecimientos de té de burbujas suelen usar tapas de plástico y la máquina utiliza calor para sellarlas. Si tuvieras un vaso de aluminio o de vidrio, no funcionaría”, explicó un empleado especializado en estas bebidas.

Estado del proyecto Int. 781 y fechas clave para su posible implementación

Actualmente, el proyecto tiene el estatus de “Comité”, específicamente dentro del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador.

Fue introducido formalmente el 26 de marzo y se espera que se realice una audiencia en junio.

De ser aprobado y promulgado, este proyecto local entraría en vigor 180 días después de que se convierta oficialmente en ley. Ese período permitiría a los comercios adaptarse a las nuevas condiciones operativas.