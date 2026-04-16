Buenas noticias para Nueva York hoy: 4000 millones de dólares para casas asequibles

Mark Levine, Contralor de la ciudad de Nueva York, anunció el lanzamiento de la Iniciativa de Inversión en Vivienda. Se destinarán 4000 millones de dólares en una estrategia para propiedades más asequibles en la Gran Manzana.

Nueva York invertirá en viviendas más baratas

Levine informó a través de un comunicado que la medida responde a la preocupación constante de millones de neoyorquinos que “luchan por tener un techo sobre sus cabezas”.

La mayoría de ellos no cuenta con una propiedad por la falta de financiación.

La gobernadora de Nueva York ha anunciado también otros proyectos de construcción de viviendas Imagen ilustrativa generada con IA

“Hemos impulsado cambios cruciales en la zonificación, pero sin financiación no se construyen viviendas. La Iniciativa de Inversión en Vivienda de la Ciudad de Nueva York busca cerrar esa brecha”, declaró Levine.

La estrategia se desarrollará en cuatro años a través de las siguientes acciones:

Financiar nuevas viviendas de ingresos mixtos para trabajadores.

Preservar las unidades asequibles existentes.

Apoyar la conversión de oficinas en viviendas.

Usar el capital de las pensiones de forma responsable para generar rentabilidades ajustadas al riesgo.

La inversión en viviendas que se hará en Nueva York

La primera inversión se dividirá en tres acciones: construcción de viviendas, ampliar el Programa de Rehabilitación de Apartamentos Público-Privados (PPAR) y recomendar la aprobación de inversiones adicionales en el Fondo de Inversión en Vivienda (HIT) de la AFL-CIO.

Se ordenará a la oficina de Gestión de Activos la aprobación de US$750 millones para construir nuevas casas y convertir oficinas en viviendas .

. Se invertirán US$500 millones en ampliar el PPAR para conservar y rehabilitar hogares.

Se instará al HIT a financiar proyectos de vivienda multifamiliar a gran escala.

Zohran Mamdani aseguró que su administración aceleró la construcción de 1000 nuevas viviendas en la ciudad Archivo

Asimismo, Levine anunció que en el caso de la acción número dos, habrá un nuevo plazo de 36 meses para la fijación de tasas y 40 años de amortización para la conservación de viviendas nuevas.

“Este compromiso duplicará las inversiones en vivienda de los fondos de pensiones, al tiempo que garantiza una sólida rentabilidad ajustada al riesgo para los pensionistas”, explicó en el informe.

¿Cómo encontrar una vivienda asequible en Nueva York?

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD, por sus siglas en inglés) tiene disponible un resumen mensual en NYC Housing Connect.

Allí se dan a conocer algunas opciones accesibles para los habitantes, en medio del aumento de precios en el alquiler y compra de inmuebles. En 2025, la agencia conectó a 10.336 familias con un hogar que pudieran pagar.

Nueva York enfrenta una crisis de vivienda y la gobernadora lleva adelante un plan para construir más de 800 mil hogares durante la próxima década Freepik - Freepik

La problemática no es aislada a Manhattan, sino que se extiende a otros distritos de la ciudad y del estado.

Por ello, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la inversión de US$79 millones para construir 193 departamentos asequibles en Brooklyn.

Se demolerá un edificio que hasta ahora se encuentra vacío y se edificará nuevamente con 11 pisos.

Hochul destacó que este proyecto y otros muy similares que hay vigentes en el estado tienen el objetivo de “ampliar las oportunidades de vivienda” de los neoyorquinos.