Confundador de heladerías Ben & Jerry's renuncia por crisis de "valores" en la firma

El cofundador de la fábrica de helados Ben & Jerry's renunció tras afirmar que su compañía, conocida por su activismo social, ha perdido "la independencia para seguir" sus "valores" bajo la propiedad del gigante británico Unilever.

El anuncio de Jerry Greenfield sigue al fracaso de la compañía en 2022 para impedir que Unilever vendiera sus helados en asentamientos judíos de Cisjordania, lo cual, según Ben & Jerry's, contravendría sus valores.

Greenfield dijo que "ya no podía, a toda conciencia, y después de 47 años, seguir siendo un empleado" de la compañía con sede en Vermont, según un comunicado publicado en X por el cofundador Ben Cohen el martes por la noche.

La marca fue fundada por dos amigos de la escuela en 1978 y adquirida por Unilever en 2000. Ahora es propiedad de Magnum Ice Cream Company, una subsidiaria de Unilever.

Greenfield dijo que su empresa "ha sido silenciada, marginada por miedo a molestar a quienes están en el poder" en un momento en que la actual administración de Estados Unidos está "atacando los derechos civiles, los derechos de voto, los derechos de los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGBTQ".

"Es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, se ha perdido", agregó.

Un portavoz de Magnum señaló que la compañía sigue comprometida con la misión y el legado de Ben & Jerry's.

"No estamos de acuerdo con la perspectiva de (Greenfield) y hemos buscado involucrar a ambos cofundadores en una conversación constructiva sobre cómo fortalecer la posición poderosa basada en valores de Ben & Jerry's en el mundo", manifestó el portavoz.

En mayo, Cohen, de 74 años, fue retirado de una audiencia del Senado estadounidense después de gritar que "el Congreso paga bombas para matar niños en Gaza", sobresaltando al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

Crítico de larga data de la política israelí, Cohen se unió el año pasado a figuras judías prominentes en una carta abierta oponiéndose al lobby pro-Israel AIPAC.

Unilever está en proceso de separar a Magnum, que se espera comience sus operaciones independientes a mediados de noviembre.

