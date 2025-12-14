Conor McGregor aplaude a Jake Paul, pero dice que no debería pelear con Anthony Joshua: “Es muy peligroso”

Falta menos de una semana para que Jake Paul y Anthony Joshua se enfrenten en una de las peleas más esperadas del año. Sin embargo, Conor McGregor, estrella de la UFC, advirtió que el youtuber debería cancelar el combate porque sería “muy peligroso” para él.

Conor McGregor recomienda a Jake Paul cancelar su pelea contra Anthony Joshua

McGregor expresó que teme por la integridad física de Jake Paul al enfrentar al excampeón de peso pesado, debido a la diferencia de peso, altura y experiencia, según Bolavip.

Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul en su pelea (X @anthonyjoshua/@jakepaul)

Para el irlandés, el combate no debería realizarse porque no existe equivalencia deportiva y, salvo que se pacte como una exhibición, Paul debería entender que el británico representa un riesgo considerable.

El excampeón de la UFC comentó que recientemente compartió tiempo con Joshua y que “vio oscuridad” en él, una intensidad que lo vuelve “capaz de hacer mucho daño arriba del ring”.

Aun así, McGregor afirmó que respetará a Paul si mantiene la pelea, algo que parece inevitable, ya que faltan pocos días para el evento y ninguno de los equipos ha mostrado intención de cancelar.

“Me he sentado junto al ring y he visto pelear a Anthony Joshua. Es un hombre que pega fuerte, tiene ira en él, tiene oscuridad en él. En mi opinión, la pelea no debería seguir adelante”, opinó McGregor.

Diferencias y reglas para el combate de Jake Paul y Anthony Joshua

Es la primera vez que Jake Paul enfrenta una desventaja física tan evidente en su carrera boxística. En combates anteriores, el youtuber había tenido ventaja en altura y peso frente a rivales como Julio César Chávez Jr., Gervonta Davis (cuya pelea se suspendió) y Anderson Silva.

Fijan las reglas para el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua (X @jakepaul)

Esta será la primera pelea profesional del “Gallo de oro”, ya que sus combates anteriores fueron exhibiciones por la falta de equivalencias con sus rivales. Al tratarse de una pelea profesional, se aplicarán las normas oficiales: límite de peso en 245 libras (111 kilos), combate pactado a ocho rounds de tres minutos, y guantes de 10 onzas (280 gramos).

Según datos de TUDUM, Anthony Joshua llega a esta pelea con una altura de 6,6 pies (casi dos metros de altura), mientras que Paul mide 6,1 pies (1.85 metros), una diferencia de casi 30 cm.

De igual manera, el británico registró un peso de 252 libras (114 kilos), mientras que el influencer llegó hasta las 200 libras (90 kilos), una diferencia de más de 20 kilos.

Jake Paul asegura que encontró el punto débil de Joshua

Durante el reciente episodio de “MVP UNCUT: Jake Paul vs. Anthony Joshua | 2 Weeks Out”, Paul aseguró que ha identificado la principal debilidad del británico tras analizar videos de sus derrotas.

Según explicó, encontró un patrón claro en sus peleas contra Andy Ruiz, Daniel Dubois y Oleksandr Usyk. “Si lo analizas, ha perdido contra peleadores más pequeños que él. Esa es su debilidad, su criptonita: los peleadores más rápidos que no reciben sus golpes más fuertes”, afirmó.