Honduras vs. Costa Rica: hora de EE.UU. y en qué canal ver en vivo el partido final de las eliminatorias Concacaf

Costa Rica y Honduras se enfrentan en su partido final de las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) rumbo al Mundial 2026 este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional, San José.

La selección de Los Ticos recibe en casa a los hondureños, luego de que el pasado jueves 13 de noviembre viajaran a enfrentar a Haití , con quienes cayeron 1-0 .

recibe en casa a los hondureños, luego de que el pasado viajaran a enfrentar a , con quienes cayeron . Por su parte, La Bicolor jugará nuevamente como visitante tras haber sido derrotados por Nicaragua en un partido jugado en el Estadio Nacional de Managua, con un marcador final de 2-0.

Costa Rica pierde ante Haití en el partido previo a su encuentro con Honduras (Facebook/Federación Costarricense de Fútbol)

Hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de Honduras

Costa Rica vs. Honduras se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a partir de las 20.00 hs (ET), de acuerdo con la Concacaf. Desde Estados Unidos, este y los demás partidos de la Ronda Final de Eliminatorias podrán verse en inglés a través de CBS Paramount, y con narración en español en los canales de Telemundo Deportes Ahora y Universo.

El partido Costa Rica vs. Honduras se jugará en el Estadio Nacional, San José, casa de Los Ticos. Se trata de una de las infraestructuras deportivas más importantes del país, apodado La Joya y con capacidad para más de 34 mil personas.

El 11 inicial de Costa Rica para enfrentar a la Selección de Haití (Facebook/Federación Costarricense de Fútbol)

Clasificación de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf

Las selecciones de Honduras y Costa Rica se encuentran en el Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf, de acuerdo con la tabla de clasificación.

Honduras está en la primera posición de su grupo con 8 puntos. Ha jugado cinco partidos, de los cuales uno fue derrota, dos victorias y dos empates.

Haití se mantiene empatado con la selección hondureña, aunque se encuentra en segunda posición de la tabla, también tiene 8 puntos, dos empates, dos victorias y una derrota.

Lista de los seleccionados de Honduras en su más reciente encuentro en las Eliminatorias Concacaf (Pexels/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

En tercera posición está Costa Rica, que tiene 6 puntos, y de cinco partidos, solo tiene una victoria, tres empates y una derrota.

Al final de la tabla está Nicaragua, con 4 puntos. Los Nicos han perdido tres partidos, empatado uno y ganado uno.

Posiciones del Grupo C de la tabla de Eliminatorias de la Concacaf (Concacaf)

La historia entre Costa Rica vs. Honduras

A lo largo de su historia, Costa Rica y Honduras han jugado en 69 ocasiones, de las cuales, Los Ticos han ganado 25, empatado 25 y perdido 19.

Pese a que los costarricenses mantienen cierta ventaja histórica, no solo en el número de victorias, sino también en el de goles, ya que han hecho 113 anotaciones, los hondureños también han conseguido imponerse en momentos decisivos y tienen 83 goles a favor.