La entrevista más incómoda para Shakira que se hizo viral: “Yo no quiero agarrarte”

En los últimos días, se hizo viral un video en el que la cantante colombiana Shakira se enfrenta con el presentador mexicano Adal Ramones. El encuentro ocurrió en 1995, cuando la artista apenas empezaba su carrera y hacía una gira promocional de su primer álbum: Pies descalzos. La barranquillera asistió a Otro rollo para hablar de esta producción musical. Se trataba de un programa de televisión que en ese momento era de los más vistos, por lo que aparecer al aire significaba una alta exposición para todos los artistas que acudían a ser entrevistados.

La mayoría de los invitados de la transmisión habían pasado un rato ameno, pues además se invitaba a las personalidades y famosos más reconocidos del momento. Todos parecían haberla pasado bien en el foro, pero ese no fue el caso de Shakira; o al menos no cuando fue tocada sin su consentimiento. Todo comenzó cuando la barranquillera aprovechó para hablar de un tema que si ahora es polémico, en los años 90 lo era todavía más: el machismo que existe en la población.

Shakira le pone un alto al presentador que quiso tocarla en vivo

Adal la cuestionó sobre cómo le gustaban los hombres y cuánto medía su cintura (de Shakira), pues él le calculaba “unos 60 centímetros”, según dijo. El momento incómodo ocurrió cuando ella, ante la insistencia por hablar de su cuerpo, le contestó que no le gustaban los hombres que le preguntaban por sus medidas; a lo que el presentador, de inmediato, lanzó su mano para agarrarle la cintura y Shakira reaccionó alejándolo de su cuerpo.

Ramones le contestó: “Tú me agarras a mí y no digo nada, agárrame”, invitándola a tocarle también la misma parte del cuerpo, luego de haberse percatado que esa acción no fue muy bien recibida por la cantante, ya que ella tenía apenas 19 años en ese momento. “Yo no quiero agarrarte, quién dijo”, le respondió ella con un tono un poco incómodo, que pudo notarse también en su cara.

Shakira en los tiempos de Pies descalzos Archivo

Pese al momento, la entrevista siguió su curso: la barranquillera imitó el acento mexicano, las palabras típicas de ese país y les agradeció por su apoyo; al final, interpretó el tema “¿Dónde estás corazón?”. Pero el video de ese encuentro en televisión nacional quedó para la historia, tanto que los usuarios de redes sociales lo han revivido en últimos días.

A pesar de que el clip tiene más de 20 años de haber salido al aire, los tiktokeros se encargaron de hacerlo viral. Los comentarios de disgusto no faltaron, en su mayoría acusaban de “aprovechado” al comunicador tras invadir el espacio personal de la joven de en ese entonces 19 años y al considerar que la hizo pasar un momento incómodo.

“En la escuela de Luis de Llano”, “no es exageración, nadie tiene derecho a tocarte sin consentimiento”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en los videos de TikTok que circulan por toda la red. Muchos le aplaudieron a la intérprete por haberle puesto un alto y haber hecho notar su molestia al ser tocada y expuesta en un programa en vivo.