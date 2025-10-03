Cuál es el lugar más costoso para mantener un auto en octubre 2025 y el preocupante dato de Florida

En Estados Unidos, mantener un automóvil es cada vez más caro, y los gastos como el seguro, la gasolina, el mantenimiento y las reparaciones, así como los impuestos estatales pueden representar miles de dólares al año. Aunque los costos varían según el estado, hay lugares donde la situación se agrava, como en Florida.

Un estudio revela los costos de mantener un auto en EE.UU. según el estado

Para determinar cuál es el lugar más caro en octubre de 2025 para mantener un vehículo en Estados Unidos en octubre, Bankrate analizó los gastos de un conductor de 40 años con buen crédito, historial de manejo limpio y un Toyota Camry 2023 cubierto por todo riesgo. Este perfil mostró cómo la ubicación impacta de manera significativa en los pagos de seguro, el consumo de combustible, los impuestos estatales, el mantenimiento y la reparación.

Los conductores en Florida enfrentan costos anuales de US$8483, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al año pasado Freepik

Según este estudio publicado por Newsweek, los costos de poseer un vehículo promedian los 6894 dólares al año, unos US$575 al mes, además de cualquier pago de préstamo o arrendamiento. Entre 2024 y 2025, estos aumentaron un 3,1% y superaron la inflación.

Florida, Nevada y Louisiana: los estados más caros para tener auto en EE.UU.

En Florida, los conductores enfrentan los gastos más elevados, que alcanzan US$8483 al año, un aumento del 3,5% respecto a 2024. El seguro representa la mayor parte de este desembolso, con un promedio de US$3874 anuales, el tercero más alto del país norteamericano. Por su parte, la gasolina (US$1612), el mantenimiento y las reparaciones (US$1474) y los impuestos sobre vehículos (US$1524) se mantienen más cerca del promedio nacional.

Con un costo anual de US$8342, Nevada ocupa el segundo puesto entre los estados más caros para mantener un automóvil Freepik

Nevada ocupa el segundo lugar, con costos de US$8342 al año, o US$695 al mes. Gran parte del incremento se debe al alza en las tarifas de seguro, que registraron un aumento del 18% entre agosto de 2024 y 2025, que impulsó los gastos generales en un 5,8%.

Louisiana se ubica en tercer puesto, con un valor medio anual de US$8254, o US$688 mensuales. Aunque el estado cuenta con impuestos sobre vehículos relativamente bajos (US$1130) y valores promedio de mantenimiento (US$1460) y gasolina (US$1711), los conductores enfrentan las segundas tarifas de seguro más altas de Estados Unidos, con un promedio de US$3953.

Seguro, mantenimiento y gasolina: cuánto cuesta tener auto en EE.UU. por estado

A nivel nacional, el seguro constituye el gasto más alto, con un nivel promedio de US$2679 al año, equivalente al 39% del total. Las tarifas dependen de factores individuales, como el historial de manejo y el tipo de vehículo, así como de variables más generales, incluye la inflación, fenómenos climáticos.

Los cinco estados más costosos son Nueva York, Louisiana, Florida, Nevada y Michigan, mientras que en el extremo opuesto se encuentran Idaho, Vermont, Maine, Hawái e Indiana, con los precios más bajos del país norteamericano.

En tercer puesto se encuentra Louisiana, donde los conductores enfrentan un costo anual de US$8254 y las segundas tarifas de seguro más elevadas de EE.UU., con un promedio de US$3953 Shutterstock - Shutterstock

Además, conservar un vehículo en buen estado representa otro elemento significativo que fue en aumento. El valor medio nacional para mantenimiento y reparaciones es de US$1384 al año, un 3,6% más que en 2024, y varía según el clima y la calidad de las carreteras. Wyoming lidera la lista con gastos que promedian US$1985 anuales, seguido por Misisipi (US$1748) y Misuri (US$1744).

El combustible constituye otro componente importante, con un valor medio de US$1650 al año a nivel nacional. Los estadounidenses recorren en promedio 13.662 millas anuales (21.986 km), según la Administración Federal de Carreteras, pero en los estados donde se conduce más, las facturas de gasolina son mayores.

Wyoming encabeza la lista con un promedio de 21.575 millas por año (34.707 km), lo que se traduce en los costos de combustible más altos del país norteamericano. Indiana y Dakota del Norte también figuran entre los estados más caros, mientras que Washington DC, Rhode Island y Nueva York registran los gastos más bajos.