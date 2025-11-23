Cuál es el mejor destino para visitar en Estados Unidos en 2026, según los viajeros

Un nuevo informe determinó que Big Sky, Montana, es el mejor destino del mundo para visitar en 2026. Se trata de un pueblo no muy popular en Estados Unidos, que ahora fue reconocido por un análisis que se centró en las opiniones y los comentarios de turistas de 18 países distintos.

Por qué Big Sky, Montana, fue elegido el mejor destino del mundo para 2026

El estudio de Expedia Group determina que Big Sky es el lugar que despertó mayor interés de los viajeros a nivel mundial. Por eso, lidera el ranking de destinos ideales para viajar de cara al 2026.

La naturaliza de Big Sky lo convierte en un destino ideal para esquiar Visit Big Sky

Los resultados se consiguieron al poner en valor datos de los millones de usuarios diarios y al recopilar información de 24.000 viajeros de 18 países diferentes.

Los destinos con mejor puntuación promedio de opinión son los que se encuentran en las primeras posiciones.

“Como primicia para 2026, Expedia lanza el Análisis de Salud de Viajes Inteligentes, un marco inspirado en el informe visionario del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) sobre gestión de destinos”, explicó la plataforma, que ofrece paquetes para los usuarios a muchos sitios del mundo.

A su vez, la entidad detalló los resultados que “se alinean con las seis acciones del WTTC para la gestión sostenible del turismo” están marcados con una tilde. Por su parte, los que no, “aún no cumplen completamente con los indicadores del Análisis de ni se evalúan según estos”, pero a pesar de ello pueden ofrecer “experiencias de viaje excepcionales”.

Big Sky cuenta con muchas actividades para disfrutar en familia Visit Big Sky

Qué ciudades de EE.UU. entraron al Top 10 mundial de mejores destinos 2026

En el caso de Big Sky, obtuvo la tilde de verificación de acciones del WTTC, y además recibió una puntuación del 92%, mientras que el escolta (Okinawa, Japón) aparece recién con un 71%.

La parte alta del listado la completan ocho destinos, y entre ellos aparece otra ciudad estadounidense. El país norteamericano se consolidó como el único con más de un sitio ubicado en el Top 10:

Big Sky , Estados Unidos.

, Estados Unidos. Okinawa , Japón.

, Japón. Cerdeña , Italia.

, Italia. Phu Quoc , Vietnam.

, Vietnam. Saboya , Francia.

, Francia. Playa de Fort Walton , Estados Unidos.

, Estados Unidos. Ucluelet , Canadá.

, Canadá. Cotswolds , Reino Unido.

, Reino Unido. San Miguel de Allende , México.

, México. Hobart, Australia.

Big Sky es un sitio montañoso y lleno de nieve Visit Big Sky

Qué hace de Big Sky un sitio atractivo para los turistas en EE.UU.

Pat Doyle, representante de Visit Montana, conversó con TheTravel y dijo que Big Sky representa todo lo que hace que las actividades al aire libre en Montana sean “excepcionales”. Destacó, en esa línea, a las estaciones de esquí “de primer nivel” y algunas de las mejores rutas de senderismo del estado.

La localidad se ubica a solo una hora de la entrada oeste del Parque Nacional de Yellowstone, lo que también contribuye a convertirlo en un destino ideal y accesible para los turistas.

Así se ven algunos hospedajes en Big Sky Visit Big Sky

El pueblo ofrece acceso al Bosque Nacional Gallatin, que es “perfecto para practicar senderismo, ciclismo de montaña e incluso tirolesa”.

A su vez, los visitantes pueden disfrutar de rafting y pesca con mosca de primera categoría en el río Gallatin.

Otra característica positiva es la comunidad. Doyle sostuvo que el encanto de la ciudad no se trata solo de las “espectaculares bajadas” por el Lone Peak de Big Sky, sino también de la gente que conocen los viajeros en el camino.