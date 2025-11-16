El aeropuerto de EE.UU. que tuvo una transformación y abrirá el 18 de noviembre de 2025
Se trata de una nueva terminal aérea que contará con varios sectores renovados para mayor comodidad de los viajeros
La cuenta regresiva llegó a su fin para el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT), en Pensilvania, que este 18 de noviembre inaugurará una terminal completamente nueva, resultado de más de una década de planificación y cuatro años de construcción. La apertura de esta estación aérea de EE.UU. marca un punto de inflexión para el transporte aéreo de la región y un cambio positivo para los viajeros.
Nueva terminal del Aeropuerto de Pittsburgh: mejoras, cambios y qué esperar como pasajero
La nueva terminal reemplaza a la estructura anterior, diseñada para funcionar como un hub de US Airways y pensada para pasajeros en tránsito.
El rediseño, según destacó Blue Sky News, completa la conversión del aeropuerto en una verdadera estación de origen y destino, adaptada a las necesidades actuales y a la diversidad de aerolíneas que operan allí.
El control de seguridad, por ejemplo, se unifica en un punto central con doce líneas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), antes eran siete, y equipos automatizados que aceleran el proceso.
El sistema de equipaje también se renueva: la distancia de las cintas se redujo y el procesamiento se vuelve más eficiente, lo que permitirá cortar a la mitad el tiempo de entrega de valijas.
La experiencia de llegada internacional también cambia por completo en el moderno aeropuerto.
Los pasajeros que ingresen al país norteamericano ya no pasarán por un mecanismo provisional del viejo edificio, sino por un esquema más rápido y moderno.
Cómo es la nueva infraestructura del Aeropuerto de Pittsburgh
Una de las características más destacadas del proyecto, que abrirá sus puertas el martes 18 de noviembre, tal como destacó el sitio web del proyecto, el es la ampliación del estacionamiento en el propio predio.
El nuevo Terminal Garage suma tres mil trescientos espacios (el doble de los que había cubiertos) y tecnología que indica en tiempo real qué lugares están disponibles.
A ello se agrega el Terminal Lot, a cinco minutos a pie de la entrada, y el Shuttle Lot, con refugios calefaccionados y un sistema de seguimiento del transporte interno.
Las comodidades dentro del edificio también marcan un salto respecto del pasado. La terminal tendrá cuatro terrazas, dos antes del control y dos después, una rareza en aeropuertos estadounidenses.
Allí habrá áreas verdes con paisajismo inspirado en el entorno natural de Pensilvania Occidental.
La propuesta comercial incluye veinte locales nuevos o renovados, entre ellos marcas locales como Mineo’s y cadenas nacionales como Shake Shack.
El diseño general se rige por el principio de “acceso universal”, es decir, servicios y espacios pensados para que cualquier pasajero pueda utilizarlos con facilidad.
Inversión del nuevo aeropuerto de Pittsburgh
Con una inversión de US$1.700 millones, la obra generó un impacto estimado de US$2.500 millones en la región. No se utilizaron fondos de los contribuyentes locales y cerca del 90% de los trabajadores pertenecían al área metropolitana de Pittsburgh.
Ese mismo porcentaje se repite en la procedencia de materiales y servicios, incluida la fabricación local de dieciséis mil toneladas de acero estructural.
La identidad de Pittsburgh se refleja en el renovado aeropuerto de Estados Unidos
El diseño del edificio busca reflejar la identidad de la ciudad de Pittsburgh a través del nuevo Skybridge, que conecta la terminal landside con el área airside, reproduce la sensación de atravesar una calle local mediante iluminación inspirada en paisajes regionales.
La experiencia continúa en los sectores renovados del área de embarque, que ahora cuentan con baños más amplios, salas familiares, nursing lounges y un nuevo núcleo central con ofertas comerciales actualizadas.
Otra de las novedades de la nueva terminal del PIT es el espacio conocido como Welcome Point, que fue diseñado para recibir a familiares y visitantes en persona.
