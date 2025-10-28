La carretera de Estados Unidos que une ocho estados, cumple 100 años y fue elegida como la mejor para viajar en 2026

Cada año, el equipo de National Geographic crea una lista con los mejores lugares del mundo para viajar. El 21 de octubre de 2025, la revista publicó su listado de recomendaciones para los turistas que tienen planeado hacer una travesía de aventura en 2026. Entre los sitios elegidos se encontró la Ruta 66: una de las carreteras con más relevancia histórica en Estados Unidos.

La carretera de EE.UU. que es uno de los mejores lugares para viajar

National Geographic aseguró que la Ruta 66 es uno de los 25 destinos más interesantes para visitar en 2026. La revista señaló que una de las principales razones para recorrer esta carretera está en que el próximo año será su aniversario número 100. Como señaló el sitio de turismo Visit the USA, la Ruta 66 recorre una distancia de 3940 kilómetros (2448 millas).

La Ruta 66 ha recibido mantenimiento en honor a su aniversario número 100 (Unsplash/Morten Andreassen)

Si bien la Ruta 66 cruza ocho estados del país, National Geographic le dio un mayor protagonismo a las atracciones turísticas que se encuentran en Oklahoma. El medio incluso compartió una guía de viaje para organizar una excursión en automóvil en el Estado Tempranero.

La revista recomendó varias actividades que se pueden disfrutar en el fragmento de la Ruta 66 que le pertenece a Oklahoma, como ver películas en cines al aire libre, visitar museos y comer en restaurantes que ofrecen gastronomía tradicional americana.

Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Transporte de Oklahoma ha invertido más de 82 millones de dólares para darle mantenimiento al tramo de 644 kilómetros (400 millas) que atraviesa el estado.

Los sitios turísticos de la Ruta 66

Como la Ruta 66 pasa por los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois, existe una amplia variedad de lugares que se podrían visitar al recorrer esta carretera. Por eso Visit the USA la describió como la mejor opción para experimentar la tradición estadounidense.

La Ruta 66 es famosa por sus restaurantes que se ven como si pertenecieran a otra época (Unsplash/Heidi Kaden)

El plan de viaje propuesto por Visit the USA contempla las siguientes paradas y atracciones:

Chicago, Illinois : para apreciar la arquitectura y el arte.

: para apreciar la arquitectura y el arte. St. Louis, Missouri : para conocer de cerca monumentos como el Arco Gateway y el Puente Chain of Rocks.

: para conocer de cerca monumentos como el Arco Gateway y el Puente Chain of Rocks. Ciudad de Oklahoma, Oklahoma : para comer en restaurantes clásicos junto a la carretera.

: para comer en restaurantes clásicos junto a la carretera. Amarillo, Texas : para disfrutar del arte presente en exhibiciones y en sus edificios.

: para disfrutar del arte presente en exhibiciones y en sus edificios. Albuquerque, Nuevo México : para pasear en una ciudad que se ve como si fuera de otra época.

: para pasear en una ciudad que se ve como si fuera de otra época. Holbrook, Arizona : para realizar senderismo y apreciar sus estatuas de dinosaurios.

: para realizar senderismo y apreciar sus estatuas de dinosaurios. Los Ángeles, California: para divertirse en sus playas y parques de diversiones.

Qué otros lugares fueron nombrados como los mejores para viajar en 2026

La Ruta 66 fue uno de los cuatro lugares que se encuentran en Estados Unidos y que fueron elegidos para aparecer en el listado de National Geographic. Otro de ellos fueron las tierras baldías (badlands, en inglés) en Dakota del Norte, gracias a sus impresionantes paisajes naturales.

Maui es uno de los cuatro destinos turísticos de EE.UU. que fueron recomendados por National Geographic (Unsplash/Pascal Debrunner)

La isla de Maui en Hawái entró en la selección porque, después de los incendios forestales que sucedieron en 2023, la naturaleza y los negocios locales han logrado recuperarse.

El último destino de EE.UU. en la lista es Pittsburgh, en Pensilvania. Esta ciudad fue seleccionada por su historia y estética industrial, la cual se fusiona con una escena cultural y artística en ascenso.

El listado completo de los mejores lugares para visitar en 2026, según National Geographic, es: