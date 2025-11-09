Cuál es el origen del Día de los Veteranos en Estados Unidos y por qué se conmemora el 11 de noviembre

El calendario oficial de los feriados federales en Estados Unidos establece que el Día de los Veteranos (Veterans Day) es el más próximo y tendrá lugar dentro poco. Se conmemora en noviembre y, en caso de que la fecha caiga sábado o domingo, se pasa a un día de la semana. Este año, la fecha exacta del feriado es el martes 11 de noviembre.

Historia del Día de los Veteranos en Estados Unidos

El Día de los Veteranos se originó como el Día del Armisticio, una conmemoración establecida por el presidente Woodrow Wilson para celebrar el primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial y honrar a sus caídos, informó el gobierno de EE.UU.

En 1938, se declaró feriado legal y la celebración evolucionó significativamente en 1954, cuando cambio el nombre para reconocer y recordar a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

La cronología del origen del Día de los Veteranos es la siguiente, según detalla CNN:

En 1919 Woodrow Wilson, presidente de EE.UU. establece el 11 de noviembre como el Día del Armisticio.

Woodrow Wilson, presidente de EE.UU. establece el 11 de noviembre como el Día del Armisticio. El 11 de noviembre de 1921 sucede un hito importante y fue el entierro del primer Soldado Desconocido en 1921.

El 13 de mayo de 1938, el Día del Armisticio se convierte en feriado federal.

Años más tarde, en 1954 se cambió el nombre oficialmente a Día de los Veteranos para honrar a todos los militares de EE.UU.

En 1958, los soldados desconocidos de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea son enterrados junto al Soldado Desconocido.

El Congreso opta por cambiar la fecha del Día de los Veteranos al cuarto lunes de octubre en 1968. El objetivo del cambio era que los empleados federales tuvieran un fin de semana de tres días. El cambio comienza en 1971.

En 1975, el presidente Gerald Ford cambia la fecha del Día de los Veteranos al 11 de noviembre.

Finalmente, la fecha del feriado se estableció definitivamente de nuevo el 11 de noviembre en 1978.

Por qué el Día de los Veteranos se conmemora el 11 de noviembre

La elección de la fecha no fue al azar: se eligió para recordar el fin de la Primera Guerra Mundial (11 de noviembre de 1919), que resultó en la muerte de aproximadamente 116 mil soldados de EE.UU. Ese día se firmó el armisticio que cesó las batallas por aire, tierra y mar entre los Aliados y el Imperio alemán, destacó National Geographic.

El presidente Woodrow Wilson bautizó este día como Día del Armisticio, que se estableció como feriado oficialmente en 1938. Esta fecha no debe confundirse con el Día de los Caídos (Memorial Day), que se celebra en mayo. La distinción es que el Día de los Veteranos honra tanto a los veteranos vivos como a los fallecidos, mientras que el Día de los Caídos se centra exclusivamente en aquellos que murieron en combate.

Para reconocer el deseo de muchos veteranos, de contar con un día libre completo, la fecha del Día de los Veteranos se ajusta para asegurar el disfrute del feriado. Específicamente, si el 11 de noviembre cae domingo, la celebración se traslada al lunes siguiente. Si cae sábado, el feriado se adelanta al viernes, señaló Westgate Resorts.

Adicionalmente, muchas empresas optan por otorgar a sus empleados un feriado flotante cuando el 11 de noviembre coincide con el fin de semana, para permitir así un fin de semana largo de tres días.

Cómo se celebra el Día de los Veteranos

El Día de los Veteranos se celebra con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes. La celebración más importante es la ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington D.C., donde se realiza un minuto de silencio a las 11:00 (hora local) en honor a los caídos, destacó National Geographic.