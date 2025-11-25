Cuál es el origen del indulto o perdón del pavo que se celebra en Thanksgiving en EE.UU.

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las festividades más importantes en Estados Unidos, en la que las personas suelen reunirse con sus familiares y seres queridos para una gran cena en donde el pavo es el platillo principal. Sin embargo, un presidente estadounidense daría inicio a la tradición del indulto hace más de un siglo.

Cuál es el origen del indulto al pavo en Thanksgiving

El indulto al pavo es una ceremonia en donde el presidente del país norteamericano le perdona la vida a un ejemplar de esta especie y lo libra de acabar en la mesa de alguien durante el Día de Acción de Gracias, de acuerdo con La Casa Blanca.

El presidente de EE.UU. otorga el indulto al pavo en el marco del Día de Acción de Gracias (Archivo- Departamento de Protección Ambiental)

De acuerdo con la historia, el perdón surgió durante el mandato de Abraham Lincoln, ya que su hijo se encariñó tanto con un pavo de la cena de Acción de Gracias que pidió a su padre evitar que asesinaran al animal, cosa con la que el presidente estuvo de acuerdo, por lo que el ave vivió.

Aunque no se sabe si desde entonces la tradición del indulto continúo, los registros históricos dicen que en 1963 se repitió una acción similar por parte de John F. Kennedy, quien pidió simplemente dejar vivir a uno de los pavos destinados a convertirse en la cena.

La tradición se consolidó hasta 1989, cuando el entonces presidente George H.W. Bush indultó a un pavo semanas antes de Thanksgiving y lo envió a una granja en Virginia en donde el animal pasó el resto de sus días.

Qué pasa con los pavos indultados en EE.UU.

Gracias al presidente Bush, desde 1989 los mandatarios estadounidenses practican el indulto presidencial como parte de una ceremonia realizada en el marco del Día de Acción de Gracias.

Los pavos a los que se les perdona la vida son enviados a vivir a granjas o a universidades, en donde pasan el resto de sus días, de acuerdo con CNN.

Los pavos criados para consumo humano viven mucho menos que las aves salvajes debido a su corpulencia y métodos de engorda (Archivo) Getty Images

En noviembre de 2024, Joe Biden perdonó a dos ejemplares llamados Peach y Blossom, quienes fueron enviados a un centro de aprendizaje en Minnesota, en donde se convirtieron en embajadores avícolas para los estudiantes de agricultura.

Dean Norton, director de Mount Vernon a cargo del ganado, reveló que pese al indulto “los pavos están criados para la mesa”, por lo que su vida suele ser bastante corta.

Estas aves son robustas, y fueron alimentadas para ser sacrificadas meses después de su nacimiento, así que su vida no es tan larga como la de los pavos salvajes, incluso se dice que su esperanza de supervivencia es solo de 18 semanas.

Por qué el pavo es un plato tradicional del Thanksgiving

La festividad del Día de Acción de Gracias está asociada con la cena del pavo y aunque su presencia en la mesa navideña no siempre fue una tradición, actualmente sí es uno de los platillos principales para los estadounidenses, de acuerdo con CBS News.

Comer pavo en acción de gracias es una tradición que se remonta a un libro de la escritora Sarah Josepha Hale (Archivo-AccióndeGracias/Aldi)

El origen de esta comida en Thanksgiving se remonta a la famosa autora estadounidense Sarah Josepha Hale y a su novela Northwood, publicada en 1827, en la que se incluía al pavo asado como una comida tradicional de esta celebración.

El Día de Acción de Gracias se convirtió en un festivo anual oficial hasta 1863, gracias al presidente Abraham Lincoln, y también comenzó a incluirse a esta ave y se mantuvo como parte de la cena debido a motivos prácticos.

Troy Bickham, profesor de historia en la Universidad Texas A&M, declaró que el pavo es el ave ideal para las celebraciones, ya que es más grande que las gallinas o los gansos, lo que significa que tienen capacidad de alimentar a muchas más personas.