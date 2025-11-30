El pueblo alemán a hora y media de Detroit con la tienda de Navidad más grande del mundo

La Navidad es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y en el estado de Michigan existe un pueblo que refleja el espíritu de esta temporada, y que incluso es apodado como “la pequeña Baviera”, además de albergar la tienda de adornos más grande de todo el mundo y otras sorpresas para las familias de visitantes.

Así es el pueblo alemán en Michigan con la tienda de Navidad más grande

El pueblo de Frankenmuth es apodado como “Little Bavaria de Michigan” o “la pequeña Baviera de Michigan”. Fue fundado en 1845 por una población de inmigrantes luteranos alemanes, de acuerdo con Visit the USA.

El pueblo de Frankenmuth tiene toda una experiencia navideña con tradiciones alemanas (frankenmuth.org)

La razón por la que se considera que en este pueblo siempre es Navidad es la Bronner’s Christmas Wonderland, una tienda de adornos de temporada que presume ser la más grande del mundo, fue fundada en 1945 y está abierta al público 361 días al año.

Frankenmuth es una comunidad que aún mantiene sus raíces alemanas a través de la música, la arquitectura, la gastronomía, y hablar el idioma alemán.

La historia de la tienda de Navidad más grande del mundo

Bronner’s Christmas Wonderland es descrita como un destino obligatorio para los amantes de la Navidad, ya que posee cientos de árboles y miles de adornos, así como medio kilómetro de luces que adornan todo el camino a la entrada, de acuerdo con Travesías Digital.

Bronner’s Christmas Wonderland es la tienda de Navidad más grande de todo el mundo y se ubica en Michigan (tripadvisor.com)

Aunque la historia de esta gran sucursal se remonta a 1945, fecha en la Wally Bronner iniciaría un negocio de pintura de letreros y ventanas, pero con los encargos de temporada descubriría su amor por la Navidad y expandiría su negocio a lo que es hoy.

Algunos de los objetos disponibles en la tienda navideña más grande del mundo, según su sitio web, son:

Adornos navideños para interiores

Árboles de Navidad artificiales con y sin luces

Luces

Nacimientos

Tarjetas navideñas

Guirnaldas

Calcetines

Calendarios de Adviento

Coronas

Artículos de colección

Trajes, gorros y accesorios de Papá Noel

Decoraciones de exteriores

Regalos personalizados

Calcetines y perchas navideñas

Cascanueces

Ángeles y artículos religiosos

Figuras iluminadas

Y objetos de temporadas como vísperas de Todos los Santos, Pascua de Resurrección y patrióticos

Como parte de la tradición con la que el fundador comenzó la tienda, los compradores aún pueden solicitar adornos navideños personalizados, pintados o escritos a mano, no solo de Navidad, sino también de otros eventos, como bodas, nacimientos, aniversarios, etc.

Bronner’s Christmas Wonderland tiene desde adornos navideños hasta disfraces de Papa Noel (tripadvisor.com)

Bronner’s Christmas Wonderland se encuentra en 25 Christmas Ln, en el extremo sur de Frankenmuth. A 10 minutos de la I-75, salida 136 en dirección norte o salida 144 en dirección sur, con entradas por Main Street y Weiss Street.

La tienda navideña permanece cerrada o con horarios especiales, según su calendario, en las siguientes fechas:

Cerrada en

Día de Año Nuevo

Pascua de Resurrección

Día de Acción de Gracias o Thanksgiving

Navidad

Con horarios especiales en

10 de enero: Cierra a las 16:00

22 de enero: Cierre a las 15:00 para inventario.

Viernes Santo: Cerrado de 12:00 a 15:00

Nochebuena: Cierra a las 16:00

Nochevieja: Cierra a las 16:00

Qué más hacer en la pequeña Baviera de Michigan en Navidad

Este pueblo alemán en Estados Unidos no solo tiene la tienda de Navidad más grande del mundo, ya que igual cuenta con un calendario navideño y otros atractivos de temporada.

El pueblo de Frankenmuth fue fundado por inmigrantes alemanes y aún conserva muchas de sus tradiciones, además de realizar festivales navideños (visittheusa)

Otro de los principales lugares a visitar es la Capilla Conmemorativa de la Noche de Paz, que es una réplica de la capilla de Oberndorf en Austria, donde se interpretó por primera vez el villancico del mismo nombre, según Secret Chicago.

Además, existe toda una guía de experiencias navideñas para vivir en la pequeña Baviera norteamericana, la cual está llena de eventos y actividades para disfrutar en familia, de acuerdo con Frankenmuth Org.