Cuál es el precio 2025 de una casa contenedor de dos pisos en Estados Unidos

El sueño de un hogar propio se volvió cada vez más difícil de alcanzar en Estados Unidos. Ante los altos costos de las viviendas tradicionales, los proyectos con contenedores ofrecen una alternativa más asequible. Este tipo de construcción, que utiliza estructuras metálicas adaptadas, ganó popularidad en los últimos años y promete soluciones habitacionales modernas a un precio inferior.

El precio de una casa contenedor de dos pisos en EE.UU.

El precio de una vivienda contenedor de dos pisos en Estados Unidos para 2025 varía significativamente, principalmente por el tamaño, nivel de personalización y la cantidad de contenedores utilizados. Se pueden encontrar las viviendas más baratas desde 75.000 dólares y las más caras por encima de los US$400 mil.

Las casas contenedores de dos pisos varían su precio dependiendo su tamaño y personalización Santiago Hafford

Según estimaciones de Home Guide, estos son los factores que modifican el costo de una casa de este tipo:

Diseños a medida : ofrecen más opciones para estructuras de dos pisos, son los más caros, costando entre US$250 y US$400 por pie cuadrado (0,3 metros cuadrados).

: ofrecen más opciones para estructuras de dos pisos, son los más caros, costando entre US$250 y US$400 por pie cuadrado (0,3 metros cuadrados). Diseños prefabricados : existen opciones sin personalizar que van desde US$150 a US$300.

: existen opciones sin personalizar que van desde US$150 a US$300. Número de contenedores : el costo de un contenedor nuevo varía de US$1700 a US$8200 según el tamaño (3, 6 o 12 metros) y su tecnología.

: el costo de un contenedor nuevo varía de US$1700 a US$8200 según el tamaño (3, 6 o 12 metros) y su tecnología. Aislación térmica: requieren un aislamiento adicional y grueso para compensar el acero de los contenedores, que conduce fácilmente el calor y el frío.

Gastos de entrega e instalación de una casa contenedor

El traslado y la colocación de la vivienda también implica un desembolso significativo que debe incluirse en el presupuesto final.

Costo del Terreno : la colocación es un gasto significativo que asciende de U$5000a US$18.000 por acre (0,4 hectáreas) en promedio.

: la colocación es un gasto significativo que asciende de U$5000a US$18.000 por acre (0,4 hectáreas) en promedio. Conexión a servicios públicos: la conexión a la red de servicios públicos (agua, alcantarillado/séptico, electricidad) puede oscilar entre US$4000 y US$12.000.

la conexión a la red de servicios públicos (agua, alcantarillado/séptico, electricidad) puede oscilar entre US$4000 y US$12.000. Permisos y diseño: los permisos de construcción generalmente cuestan entre US$500 y US$2000, de acuerdo con el tipo de diseño.

Este tipo de casas tienen un importante costo de traslado e instalación

De esta manera, según las estimaciones, el escenario más económico para una casa contenedor de dos pisos se basaría en la utilización de pocos contenedores e implicaría un costo final de más de US$93.000. Mientras que el escenario más costoso y lujoso de una vivienda contenedor de dos pisos de diseño exclusivo y gran tamaño se acercaría a los US$491 mil.

¿Cuáles son las ventajas de una casa contenedor en EE.UU.?

La popularidad de las casas contenedores creció de forma sostenida por las ventajas que presentan frente a la construcción convencional, según Karmod. La primera es la asequibilidad, con precios que pueden ser hasta un 50% más bajos en comparación con una casa tradicional.

Este tipo de vivienda se convirtió en una solución para las familias estadounidenses Ground Picture - Shutterstock

El segundo aspecto es la velocidad de construcción, otra ventaja clave. Una vivienda de este tipo puede completarse en un plazo de tres a seis meses, de acuerdo con el nivel de complejidad del diseño elegido.

Por último, la adaptabilidad de las estructuras de dos pisos las convierte en una solución eficiente para aprovechar espacios reducidos, sobre todo en áreas urbanas donde el terreno resulta limitado y costoso.