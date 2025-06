Cuál es el precio de la nueva Nintendo Switch 2 sin los aranceles de Donald Trump

La Nintendo Switch 2, una de las consolas más esperadas del año, ya está disponible en tiendas de Estados Unidos tras superar una serie de obstáculos comerciales. La compañía logró lanzar el dispositivo sin aumentos gracias a una pausa estratégica en los nuevos aranceles que Donald Trump planeaba aplicar sobre importaciones clave desde Japón y Vietnam.

¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 en tiendas de EE.UU.?

El valor inicial de la nueva Nintendo Switch 2 en Estados Unidos es de US$449,99 para la versión básica, y de US$500 cuando incluye el juego Mario Kart World, según datos del sitio especializado GamesRadar.

La consola logró salir sin impuestos gracias a una pausa de 90 días dispuesta por la Casa Blanca Instagram Donald Trump | Foto de Nintendo

Comercios como Walmart, Best Buy, Target y GameStop comenzaron las ventas el 5 de junio, tanto en línea como en locales físicos, con disponibilidad desde la medianoche.

¿Qué aranceles quería aplicar Trump a Nintendo?

El expresidente Donald Trump anunció en abril un nuevo paquete de tarifas, que incluía un arancel del 24% a las importaciones desde Japón y del 46% a productos fabricados en Vietnam, país clave en la cadena de producción de la Switch. Sin embargo, Nintendo consiguió lanzar la consola dentro de una tregua arancelaria de 90 días, lo que evitó que el precio final se disparó, según informó The Guardian.

“El lanzamiento se salvó porque Trump retrocedió”, explicó el economista Robert Johnson, de la Universidad de Notre Dame al medio. De haberse aplicado las tarifas, el precio podría haber superado los US$600.

La consola se vendió rápidamente tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea Instagram Donald Trump | Foto de Nintendo

Subieron los accesorios, pero se mantuvo el precio base de Nintendo 2

Aunque el precio de la consola no se vio afectado, Nintendo sí aplicó ajustes menores en sus accesorios. El dock para pantallas externas cuesta US$10 más, y las correas para los Joy-Con aumentaron US$1, de acuerdo con The Guardian. La compañía no descarta nuevas subas si los aranceles se activan hacia fin de año.

Nintendo ya había suspendido la preventa original prevista para el 9 de abril, a fin de evaluar el impacto de los posibles aranceles. Las reservas se retomaron el 24 de abril y, como era previsible, las unidades se agotaron rápidamente. Fue así que la empresa señaló que el lanzamiento se mantendría el 5 de junio, como se había prometido, y como finalmente sucedió.

¿Se espera que aumente el precio de la Nintendo Switch 2 hacia fin de año?

Johnson advirtió que un regreso de los aranceles podría generar un aumento del precio hacia las fiestas. “Es difícil imaginar que la administración quiera arruinar la Navidad, pero no hay certezas”, señaló. Nintendo habría logrado ingresar 746 mil unidades sin aranceles, lo que ayuda a estabilizar el precio a corto plazo.

La demanda superó las expectativas de Nintendo Instagram Donald Trump | Foto de Nintendo

¿Qué novedades trae la Nintendo Switch 2?

La consola ofrece una pantalla LED de 7,9 pulgadas, resolución de hasta 4K en modo dock, Joy-Con magnéticos con sensor de mouse y mejoras en diseño. Según el análisis preliminar de GamesRadar, la Switch 2 permite correr juegos exigentes como Cyberpunk 2077 con fluidez. No obstante, títulos de la generación anterior como Mario Kart 8 Deluxe y aún corre a 720p en modo portátil.

¿Cómo fue la recepción en EE.UU. y Japón de la nueva consola Nintendo?

De Nueva York a Chicago y San Francisco, se registraron filas extensas desde la madrugada. En Tokio, el lanzamiento se realizó por sorteo, debido a la alta demanda: hubo más de 2,2 millones de solicitudes según Assiociated Press. Algunos usuarios intentaron conseguir unidades adicionales en tiendas como Target, incluso sin haber realizado la reserva online.

En la tienda oficial de Nintendo en San Francisco, decenas de fanáticos participaron de un evento anticipado para probar el nuevo Mario Kart World en modo cooperativo