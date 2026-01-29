Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este jueves 29 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 29 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 29 de enero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,52% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 29 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 29 de enero de 2026, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca del miércoles: compra $16,95 / venta $17,39
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,3222
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,2030 / venta $17,2070
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,2630
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,2070
- Bank of America del miércoles: compra $16,2602 / venta $18,1818
- Banorte del miércoles: compra $16,05 / venta $17,55
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $16,34 / venta $18,48
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $17,2357
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $17,18
- Intercam del miércoles: compra $16,7011 / venta $17,7047
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,2830
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,2357
- Ve por más del miércoles: compra $16,6844 / venta $17,7044
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 29 de enero abrió con la referencia del miércoles en $16,95 a la compra y $17,39 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes se preguntan a cómo está el dólar en México, la cotización a media sesión del miércoles, en el mercado spot, fue de $17,21 por billete verde.
- A pesar del movimiento del día, la moneda mexicana mantuvo un avance semanal acumulado del 1.53%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El precio del dólar se vio impulsado por un fortalecimiento del índice DXY (que mide el valor del dólar frente a una canasta de divisas), el cual subió un 0,77% a mitad de la jornada previa.
- Los analistas señalan que este comportamiento del dólar estadounidense responde principalmente a la cautela de los inversionistas que se encuentran a la espera de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) y del reporte de la balanza comercial en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
- 1
Trump saca de Minnesota a Greg Bovino, el comandante a cargo de la violenta ofensiva migratoria
- 2
Tensión en EE.UU.: revelan los primeros detalles de la investigación por la muerte de un enfermero en Minneapolis
- 3
Informes de inteligencia de EE.UU. ponen en duda que Delcy Rodríguez vaya a cooperar con la Casa Blanca
- 4
Es argentina y vicerrectora en Minnesota, epicentro de la ofensiva migratoria de Trump: “El gobierno calculó mal y lo pagamos con sangre”