Cuál es el precio del Toyota Corolla 2026 en Estados Unidos para septiembre de 2025

El Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos de la marca en Estados Unidos, que se destaca por su eficiencia, seguridad y tecnología, además de ser uno de los más accesibles, ya que su versión base está por debajo de los 30.000 dólares. La automotriz japonesa se ha posicionado en el mercado norteamericano por su relación precio-calidad. Y este modelo comparte los mismos sistemas de seguridad que los modelos tope de gama de la firma, y en su versión más nueva incorpora tecnología de vanguardia.

Cuánto cuesta el Toyota Corolla 2026 en septiembre de 2025

El nuevo Toyota Corolla es uno de los autos más apreciados por los conductores del país, quienes ahora tienen la posibilidad de elegir entre dos modelos: híbrido o a combustible.

Para septiembre de 2025, el costo de este vehículo de la marca nipona parte desde los 22.725 dólares hasta los 28.940 dólares, dependiendo de la versión elegida.

En las configuraciones a gasolina, las opciones y precios son:

LE, 2.0 L, 4 cilindros, tracción delantera: 22.725 dólares.

22.725 dólares. SE, 2.0 L, 4 cilindros, tracción delantera: 25.165 dólares.

25.165 dólares. XSE, 2.0 L, 4 cilindros, tracción delantera: 28.440 dólares.

En el caso de las versiones híbridas (HEV), el costo en este mes es el siguiente:

Hybrid LE que cuenta con BSM y RCTA : 24.575 dólares

: 24.575 dólares Hybrid SE con asientos deportivos premium : 27.015 dólares

: 27.015 dólares Hybrid XLE con asientos calefactables: 28.940 dólares

Los tres modelos de combustible tienen un consumo promedio de 40 millas por galón (17 km/l), mientras que las configuraciones híbridas tienen un consumo de 43 millas por galón (18.2 km/l).

Cuáles son las características del Toyota Corolla 2026

Todos los modelos del Toyota Corolla 2026 cuentan con características similares, sin importar el nivel de equipamiento, como son luces tipo LED y DRL, espejos laterales del mismo color de la carrocería y asistencias avanzadas de manejo (ADAS, por sus siglas en inglés), como sensor de punto ciego (BSM) y alerta de tráfico cruzado (RCTA).

Según el modelo, estas son algunas de las características más destacadas de cada uno:

LE: incluye pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto , asientos de tela y un diseño exterior refinado, con tracción delantera (FWD).

de 8 pulgadas con , asientos de tela y un diseño exterior refinado, con tracción delantera (FWD). SE: asientos premium estilo deportivo con apliques deportivos de fábrica, tres modos de manejo llamados Eco, Normal y Sport , y llantas de 18 pulgadas de aleación con acabado en grafito.

, y llantas de 18 pulgadas de aleación con acabado en grafito. XSE: cuenta con asientos tapizados en SofTex calefaccionados , diseño deportivo y una mayor cantidad de tecnología integrada, con tracción delantera (FWD) y transmisión CVT.

, diseño deportivo y una mayor cantidad de tecnología integrada, con tracción delantera (FWD) y transmisión CVT. Hybrid LE: ADAS, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico con tracción integral (AWD).

con tracción integral (AWD). Hybrid SE: asientos premium de estilo deportivo con insertos deportivos de fábrica, tres modos de manejo llamados Normal, Eco y Sport, y llantas de 18 pulgadas de aleación con acabado en grafito.

con insertos deportivos de fábrica, tres modos de manejo llamados Normal, Eco y Sport, y llantas de 18 pulgadas de aleación con acabado en grafito. Hybrid XLE: asientos tapizados en SofTex calefaccionados, diseño deportivo y una mayor cantidad de tecnología integrada y una pantalla digital de 12,3 pulgadas.

Asimismo, todas las configuraciones tienen conectividad inteligente y remota, donde el usuario puede arrancar el vehículo, abrir y cerrar puertas, así como localizar la unidad a través de Remote Connect en el smartphone o smartwatch.

Toyota Corolla, uno de los más accesibles en Estados Unidos

Entre las características de seguridad que más destacan de este vehículo son las 10 bolsas de aire para pasajeros y el Toyota Safety Sense 3.0 con sistema de precolisión frontal, control crucero de rango dinámico y alerta de salida de carril.