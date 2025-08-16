En Estados Unidos: cuánto cuesta un Toyota RAV4 en agosto de 2025
El SUV mantiene su posición entre los compactos más populares de EE.UU., con precios desde US$28.675 para la versión base LE hasta US$43.690 para el híbrido enchufable Prime
El Toyota RAV4 2025 se consolidó como uno de los SUV compactos más buscados del mercado estadounidense, gracias a su equilibrio entre confort, espacio interior y eficiencia. En agosto de este año, sus precios oficiales y características se actualizaron según las versiones disponibles, lo que ofrece una amplia gama de opciones a los compradores.
Precios del Toyota RAV4 2025, según la versión
El RAV4 se ofrece en distintas variantes que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades. Desde el modelo base LE hasta el híbrido enchufable Prime, cada configuración presenta un rango de precios y equipamiento propios.
Toyota RAV4 LE
- Precio base: entre US$28.675 y US$32.400. En Edmunds aparece publicado en US$30.211
- Características destacadas: motor 2,5 litros de 4 cilindros, tracción delantera o AWD, consumo de 27 mpg en ciudad (11,5 km/l) y 35 mpg en ruta (14,9 km/l), según datos oficiales.
Toyota RAV4 XLE
- Precio base: entre US$30.629 y US$35.504. En Edmunds US$31.331
- Características destacadas: techo solar, encendido sin llave, sistema de monitoreo de punto ciego.
Toyota RAV4 XLE Premium
- Precio base: entre US$35.154 y US$37.604. En Edmunds US$35.769
- Características destacadas: tapizado en cuero sintético, llantas de 19 pulgadas (48 cm), suspensión mejorada, portón trasero eléctrico.
Toyota RAV4 Hybrid
- Precio base: entre US$31.725 y US$34.988. En Edmunds US$33.446
- Características destacadas: propulsor híbrido de 2,5 litros, consumo de 41 mpg en ciudad (17,4 km/l) y 38 mpg en ruta (16,1 km/l), tracción integral de serie.
Toyota RAV4 Prime (Híbrido enchufable)
- Precio base: US$43.690. En Edmunds US$42.484
- Características destacadas: autonomía combinada de 38 mpg en ciudad (16,1 km/l) y hasta 94 mpg-e en modo eléctrico (40,0 km/l), tracción integral.
Cambios y novedades para el modelo 2025
El Toyota RAV4 2025 mantiene la mayor parte de su diseño y configuración mecánica respecto al año anterior, aunque con un ajuste importante: desaparecieron las versiones Adventure y TRD Off-Road, así como el sistema de tracción integral con vectorización de par que las acompañaba. Esta modificación redujo la oferta para los conductores que buscaban una estética más robusta y capacidades off-road mejoradas, según explica Car and Driver.
A pesar de este recorte en la gama, el RAV4 sigue siendo uno de los SUV compactos más completos. Según Edmunds, se ubica en el séptimo lugar del ranking de los mejores SUV compactos de 2025, detrás de competidores como el Honda CR-V, Mazda CX-50 y CX-5 y Ford Bronco Sport.
Motorización, rendimiento y consumo
En todas las variantes no híbridas, el RAV4 equipa un motor naftero de 2,5 litros, cuatro cilindros en línea, capaz de generar 203 caballos de fuerza y 184 lb-ft (250 Nm) de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. La tracción delantera fue estándar, pero se pudo optar por AWD en la mayoría de los modelos.
En pruebas de rendimiento, la aceleración de 0 a 60 mph (0 a 96 km/h) se ubicó en 8,3 segundos en la versión TRD Off-Road, ya discontinuada. El RAV4 Hybrid redujo ese tiempo a 7,4 segundos, al mostrar una respuesta más ágil gracias al apoyo del motor eléctrico.
El consumo de combustible varió según la configuración:
- Tracción delantera: hasta 35 mpg en ruta (14,9 km/l).
- Tracción integral: entre 33 y 34 mpg en ruta (14,0 a 14,5 km/l), según datos de la EPA.
Diseño interior y tecnología
El habitáculo del RAV4 prioriza la funcionalidad y el confort, aunque las terminaciones cambian notablemente entre las versiones. El LE básico presenta tapizados de tela y plásticos duros, mientras que el XLE añade opciones de color y más detalles de confort. El XLE Premium incorpora cuero sintético, apliques de mejor calidad y volante forrado en cuero.
En cuanto a espacio, el RAV4 permite transportar cómodamente hasta cinco ocupantes y ofrece una capacidad de carga de diez valijas de mano con los asientos traseros en uso, o 22 con ellos plegados casi en plano.
El equipamiento tecnológico varía por versión:
- LE y XLE: pantalla táctil de 8 pulgadas (20,3 cm), conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, punto de acceso wifi 4G.
- XLE Premium y Limited: pantalla de 10,5 pulgadas (26,6 cm), tablero digital de 12,3 pulgadas (31,2 cm) en el Limited, sistema de sonido JBL opcional, cargador inalámbrico para celulares.
