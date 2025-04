Cuál es el producto de viaje que Walmart ofrece en el verano boreal con US$110 de descuento

Walmart suele tener artículos a precios económicos o con importantes rebajas que vale la pena aprovechar. Es el caso de un producto de viaje con el cual se puede ahorrar US$110 y es ideal para los viajeros que estaban en busca de algo nuevo y accesible. La cadena ayuda a equipar a los compradores para la temporada con un gran descuento en un artículo de viaje esencial. Se trata de una valija rígida de carry on con ruedas giratorias, que bajó de US$150 a US$40. Es decir que la reducción es de US$110.

Carry on en oferta en Walmart

Tal como indica la publicación oficial de Walmart, es el mejor compañero de viaje para aquellos que valoran la comodidad y el ahorro de espacio. Con un diseño único que se pliega de 22,86 centímetros a un grosor de 15,24 centímetros, se puede almacenar fácilmente en espacios reducidos como armarios o debajo de las camas. Esta característica innovadora permite un fácil almacenamiento al tiempo que proporciona una amplia capacidad de embalaje.

Walmart lo ofrece en distintos colores (Walmart)

El material rígido de alta calidad también hace que este artículo de viaje sea muy resistente a rayones, al agua y a los impactos, protegiendo los artículos en el interior durante el transporte. Puede ser elegido en seis elegantes colores: negro, blanco, crema, gris, verde y verde claro.

La comparación con Macy’s

La oferta toma más valor al hacer la comparación con Macy’s, cadena que se especializa principalmente en indumentaria minorista, joyería, relojes, vajillas y muebles. De acuerdo a The Sun, el Samsonite Outline Pro 20″ Hardside Carry-on Spinner que ofrecen tenía originalmente un valor de US$379,99 pero descendió.

Actualmente, está en oferta por $132,99 si los clientes de Macy’s usan el código “VIP”. Aún así, la disparidad es grande. Con el descuento, el artículo de Walmart está casi US$90 más barato.

La recepción del público

Las opiniones de los clientes fueron muy positivas, ya que tiene un promedio general de calificación de 4,2 sobre 5 puntos. “Exactamente lo que buscaba, pero a un precio asequible”, dice una reseña de cinco estrellas. “Ideal para guardar cosas y será perfecto para viajar”. Otra consumidora acompaña con la misma idea: “Lo llevé en un viaje de 13 horas y me encanta la comodidad que brindan las ruedas para funcionar desde todos los ángulos”.

En general, los clientes valoraron la calidad del producto (Walmart)

Otro comentario aporta mayores detalles: “El estuche rígido parece endeble, pero aún no lo he usado. Lo haré en un viaje en diciembre. Hasta ahora parece justo lo que buscaba: un equipaje de mano más pequeño o uno que pueda facturar. Me preocupa la endeble carcasa rígida de la versión para facturar, pero veremos qué tal aguanta. Uso bolsas selladas al vacío, así que el tamaño es perfecto, ya tengo dos bolsas selladas y dentro, con espacio para mis cosas diarias cuando llegue el momento".

LA NACION