Cuál es la frecuencia de vuelos de American y United Airlines hacia Cuba en marzo 2026

Las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Cuba atraviesa un momento de transición en marzo de 2026, marcado por ajustes operativos, menor demanda y cambios estratégicos de las aerolíneas. Mientras una compañía mantiene una presencia dominante con múltiples frecuencias diarias, otra decidió directamente suspender sus servicios regulares.

American Airlines: alta frecuencia con ajustes operativos

De acuerdo con información basada en datos recientes del portal web oficial, American Airlines continúa siendo la principal aerolínea en la ruta entre Estados Unidos y Cuba durante marzo de 2026.

durante marzo de 2026. Con su centro de operaciones en Miami (MIA), la compañía concentra la mayor parte de sus vuelos hacia distintos destinos cubanos, especialmente La Habana (HAV).

A pesar de la crisis energética, American Airlines se consolida como el principal operador en marzo de 2026 Envoy Air

Según datos relevados y ejemplos concretos en su sistema de reservas, en una jornada típica pueden encontrarse múltiples salidas sin escalas desde Miami hacia la capital cubana.

En un día específico como el próximo jueves 2 de abril de 2026, se observan al menos cuatro vuelos directos programados, con horarios distribuidos a lo largo de la mañana y el mediodía, con duraciones que oscilan entre una hora 20 minutos y una hora 33 minutos.

Estos servicios, operados con aeronaves como Boeing 737 MAX 8 y Airbus A319 , reflejan una frecuencia significativa incluso en un contexto de ajuste.

, reflejan una frecuencia significativa incluso en un contexto de ajuste. En términos generales, la programación de American Airlines hacia La Habana puede alcanzar hasta ocho vuelos diarios en condiciones normales.

La compañía no solo cubre la ruta Miami–La Habana, sino que también conecta con otros destinos dentro de Cuba, como Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Santa Clara y Varadero. Sin embargo, estas rutas presentan una frecuencia menor, generalmente de un vuelo diario o algunos servicios semanales, y están sujetas a posibles recortes temporales.

Reducciones y contexto operativo del trabajo de American Airlines

Tal como detalla FlightGlobal, American Airlines solicitó permisos especiales —conocidos como “waivers”— para reducir su operación hacia Cuba durante la temporada de verano boreal, que se extiende desde finales de marzo hasta octubre.

American Airlines ha solicitado permisos especiales de "dormancia" (waivers) al Departamento de Transporte para reducir sus frecuencias diarias de ocho a cuatro en días específicos Facebook American Airlines

En su presentación ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la aerolínea argumentó que existe un deterioro en las condiciones de la isla que afectó la demanda de pasajeros.

En ese sentido, la compañía explicó que busca “flexibilidad” ante los desafíos actuales, lo que incluye problemas de infraestructura y suministro energético en la isla.

La aprobación de estos permisos permite a la aerolínea disminuir frecuencias sin perder sus derechos de operación, lo que impacta directamente en la cantidad de vuelos disponibles en la primavera/verano de 2026.

United Airlines: suspensión total en primavera

A diferencia de American Airlines, United Airlines no opera vuelos regulares hacia Cuba durante marzo de 2026. Según información publicada por Jetsetter Guide, la aerolínea decidió suspender su única ruta directa entre Houston (IAH) y La Habana, que anteriormente contaba con una frecuencia diaria.

Esta suspensión comenzó en septiembre de 2025 y se extiende durante toda la temporada de invierno y primavera, con una posible reanudación recién hacia el verano boreal de 2026.

La decisión responde a una caída significativa en la demanda de viajes hacia Cuba, atribuida a factores económicos, regulatorios y logísticos.

United Airlines: La ruta directa Houston–La Habana permanece suspendida desde finales de 2025 CHANDAN KHANNA - AFP

El servicio cancelado implicaba siete vuelos semanales, operados con aviones Boeing 737 con capacidad para hasta 166 pasajeros, lo que representaba más de 1100 asientos en siete días.

La eliminación de esta oferta implica una reducción considerable en la conectividad entre ambos países.

Jetsetter Guide también señala que United justificó esta medida por “fluctuaciones estacionales en la cantidad de pasajeros y baja demanda”, lo que evidencia un cambio estructural en el interés del mercado por este destino.