Abril llega con más cambios en Uscis: solo aceptará la nueva edición del formulario de trabajo desde el día 1

A partir del 1° de abril, habrá varios cambios en los trámites del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Según anuncios recientes, estará vigente una nueva edición del Formulario I-129 para trabajadores no inmigrantes, por lo que las próximas solicitudes deberán hacerse con este documento.

El formulario de trabajo del Uscis que se renovará a partir de abril

Uno de los cambios más relevantes corresponde al Formulario I-129, Solicitud para Trabajador No Inmigrante. El 27 de febrero de este año, se publicó una nueva edición con ciertos términos actualizados.

El Uscis actualizó formularios y el cuadro de tarifas para los trámites, con cambios que entrarán en vigor en abril Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Con esta actualización, a partir del 1° de abril el Uscis solo aceptará la edición del 27/02/26.

Hasta entonces, también puede utilizar la versión del 20/01/25. La fecha especificada se encuentra al final de la página del formulario, junto a las instrucciones.

Bajo estos términos, los funcionarios tomarán las siguientes medidas:

Aceptarán la edición del 20/01/25 del Formulario I-129 si se recibe a más tardar el 31 de marzo de 2026.

la edición del 20/01/25 del Formulario I-129 si se recibe a más tardar el 31 de marzo de 2026. Rechazarán la versión del 20/01/25 si se recibe a partir del 1° de abril de 2026.

Los cambios en el formulario de trabajo del USCIS, que tiene una nueva edición

El trámite que aborda este documento permite a los empleadores presentar un pedido en nombre de un trabajador no inmigrante que llega a EE.UU. temporalmente para prestar servicios, desempeñar trabajos o recibir capacitación.

Con los cambios implementados, los solicitantes deberán proporcionar más detalles sobre los requisitos del puesto y los niveles salariales al presentar las solicitudes H-1B.

De acuerdo con Boundless Immigration, la petición revisada solicita a los peticionarios que informen sobre:

La formación mínima requerida para el puesto

requerida para el puesto El campo de estudio pertinente

pertinente La experiencia laboral requerida

Los representantes del Uscis ya no aceptarán ciertos formularios a partir del 1° de abril Imagen ilustrativa generada con IA

Además, tendrán que especificar si el puesto incluye funciones de supervisión.

A través de la información requerida, el Uscis ahora puede comparar las condiciones del puesto con el nivel salarial que figura en la Solicitud de Condiciones Laborales (LCA, por sus siglas en inglés) y el rango al que se hace referencia durante el registro de la visa H-1B.

Si hay discrepancias en estas áreas, como salario, educación o responsabilidades, la agencia podría emitir una Solicitud de Evidencia (RFE) o rechazar la petición.

Las nuevas tarifas vigentes del Uscis a partir de abril: cambios en los pagos

Junto con los cambios en los formularios, la agencia también actualizó la tabla de tarifas para los trámites.

De este modo, todos los peticionarios deberán abonar un monto actualizado desde el próximo mes, sin excepciones.

En el caso del Formulario I-129 para el trámite de la visa H-1B, el monto a abonar es:

Si el peticionario presenta peticiones H-1B o H-1B1: 780 dólares más cargos adicionales , tanto en papel como en línea.

, tanto en papel como en línea. Si la persona presenta la declaración como una pequeña empresa o una organización sin fines de lucro: US$460 más cargos adicionales, si corresponde, tanto en papel como en línea.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

A su vez, la agencia remarcó que ya no acepta pagos con cheques personales o comerciales, giros postales o cheques de caja para formularios presentados en papel.

Este requisito aplica para todos los solicitantes, a menos que califique para una exención.

Además, desde junio de 2026, los migrantes que quieran pagar sus trámites con tarjeta de crédito tendrán que adjuntar la nueva versión del Formulario G-1450, Autorización para transacciones con tarjeta de crédito.