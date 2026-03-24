En Cuba aseguran que las fuerzas armadas están preparándose para una posible agresión militar por parte de EE.UU.
El viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, advirtió sobre la movilización de tropas ante el incremento de las tensiones con Washington
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El gobierno de Cuba informó públicamente que sus fuerzas armadas se preparan ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos. Según dijo el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío en una entrevista, el país caribeño moviliza sus recursos de defensa para responder ante un escenario que describe como hipotético.
Carlos Fernández de Cossío, sobre la situación en Cuba: “Posibilidad de un conflicto”
“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se preparan para la posibilidad de una agresión militar”, expresó el funcionario en el programa Meet the Press, de la cadena NBC News.
Si bien el viceministro matizó que el gobierno no considera que un ataque sea inminente, explicó: “Seríamos ingenuos si no consideráramos la posibilidad de un conflicto, viendo lo que está sucediendo en todo el mundo”, agregó.
Declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio
El deterioro de las relaciones bilaterales se profundizó en las últimas semanas en medio de nuevas amenazas de Trump contra Cuba y del bloqueo al suministro de petróleo.
Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos, llegó a declarar que los miembros del gobierno en La Habana deberían sentir preocupación por el rumbo de los acontecimientos actuales.
Por su parte, el mandatario estadounidense incrementó la presión y dijo que tendría el ‘honor’ de “tomar Cuba de alguna forma”.
Estas expresiones coinciden con una mayor presión de Washington sobre el suministro de petróleo a la isla, lo que generó apagones y afectaciones al funcionamiento de servicios.
Crisis energética en la isla por el bloqueo al suministro de petróleo
La situación económica en Cuba se volvió más crítica debido a una orden ejecutiva que Trump firmó a fines de enero que abrió la puerta a imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.
Esta estrategia de presión busca agudizar el desabastecimiento para debilitar la estructura del gobierno cubano, según reportes de CNN.
A pesar de la movilización de las tropas, Fernández de Cossío reiteró a NBC News que Cuba no representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El viceministro recalcó la disposición de su administración para establecer un diálogo respetuoso y mantener relaciones comerciales bajo condiciones de igualdad, por lo que espera sea recíproco.
El funcionario concluyó que, si bien su nación tiene el derecho de proteger su integridad, prefiere una salida diplomática que beneficie a los ciudadanos de ambos países. “Los líderes del país esperan sinceramente que no ocurra. No vemos por qué tendría que ocurrir, y no encontramos justificación alguna”.
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