Horarios de los partidos de Colombia en el Mundial 2026 vs. Uzbekistán, Portugal y el ganador del Repechaje 1

La primera etapa del Mundial 2026 se jugará entre 12 grupos con cuatro selecciones cada uno. El sorteo de la FIFA definió que Colombia, Portugal, Uzbekistán y el ganador del Repechaje 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) conformarán el Grupo K. Tras enfrentarse entre sí, los dos mejores equipos avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que el tercer lugar podrá continuar en la justa mundialista en caso de resultar dentro de los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

A qué hora debuta Colombia en el Mundial 2026

El debut de Colombia será ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México , el 17 de junio a las 22 hs (ET) .

será ante en el , el . El segundo encuentro lo jugará el 23 de junio ante el ganador del Repechaje 1 en el estadio Akron de Guadalajara a las 22 hs (ET) .

lo jugará en el estadio de . El tercer y último partido correspondiente a la fase de grupos será frente a Portugal, el 27 de junio en Miami a las 19.30 hs (ET).

correspondiente a la será frente a Portugal, el en a las (ET). LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

La selección colombiana deberá superar sus tres primeros partidos para lograr una buena posición y llegar a la siguiente fase del Mundial 2026 (Instagram/@fcfseleccioncol)

El grupo de Colombia en el Mundial

Grupo K Portugal República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia Uzbekistán Colombia

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

El calendario de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026 AFP

Todas las sedes del Mundial 2026

Los 104 partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo en 16 estadios repartidos entre los tres países coanfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá.

Estas son todas las sedes de EE.UU. para el Mundial 2026 (FIFA)

Todas las sedes de la Copa Mundial 2026

En total, el torneo contará con 16 ciudades sede, distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, donde se jugarán los 104 partidos del certamen, según datos de la FIFA.

El listado de todas las sedes mundialistas es el siguiente:

Estadios de Canadá

Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.

cuenta con una capacidad de . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos. BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

Estadios de México

Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas . Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

tiene capacidad para . Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final. Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores . Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos.

con capacidad para . Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos. Estadio Monterrey: tiene una capacidad para 53.500 personas. En la sede se jugarán tres partidos en la zona de grupos y uno en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos

Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.

tiene capacidad para Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales. Estadio de Boston : capacidad de 65 mil hinchas . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

: capacidad de . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

presenta una capacidad para y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal. Estadio de Houston : posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

: posee una capacidad de y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

presenta capacidad de . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Los Ángeles ﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

﻿: cuenta con capacidad para y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final. Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

dispone de una capacidad de . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto. Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final .

capacidad para Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y . Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.

presenta una capacidad para . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final. Estadio del Área de la Bahía de San Francisco ﻿: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.

﻿: tiene una capacidad para Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final. Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

El historial de Colombia en la Copa del Mundo

La selección colombiana de futbol ha disputado seis mundiales y la Copa del Mundo 2026 será su séptima participación en la historia, de acuerdo con la FIFA.

La Selección de Colombia aseguró su lugar en el Mundial 2026 al finalizar en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol (radiocresatelital.com)

Las estadísticas de La Fiebre Amarilla en este torneo internacional suman un total de 22 encuentros, de los cuales 9 fueron victorias, 3 resultaron en empate, y 10 se acumulan como derrotas.

El equipo, actualmente dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, también estuvo a cargo de los técnicos Adolfo Pedernera, en el Mundial de Chile 1962; Francisco Maturana, en las ediciones de Italia 1990 y Estados Unidos 1994; Hernán Darío Gómez, en la justa de Francia 1998; y José Pekerman en Brasil 2014 y Rusia 2018, las dos últimas participaciones de la selección en la Copa del Mundo.

La mejor actuación en la historia de los seleccionados colombianos se registró en el Mundial Brasil 2014, cuando cayeron ante el gran anfitrión en los cuartos de final con un marcador 2-1.

Mientras que los lugares más bajos de Colombia fueron en las ediciones de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, su segunda y tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo, en ambas fue eliminada en la fase de grupos.