Como todos los años, 2023 ha tenido una tendencia notable en cuanto a las canciones más escuchadas. Con la tecnología, cada vez más personas recurren a plataformas para poder aprenderse las letras y estar al tanto de las novedades del momento. Como ya nos adentramos en la última etapa del año, Shazam, parte de la familia de Apple Music, reveló cuáles fueron los hits más relevantes. El triunfo se lo llevó “Calm Down”, de Rema.

El tema más shazameado de 2023, del género afrobeats y, con sus sonidos distintivos, se posicionó en lo más buscado por la audiencia. A continuación, el segundo lugar fue para “Flowers”, de Miley Cyrus, que lideró durante varias semanas las listas musicales, convirtiéndose en una de las más escuchadas.

Además, en esta lista de éxitos de Shazam hubo un resurgimiento inesperado: “Bloody Mary”, de Lady Gaga, un tema de 2011 que tuvo su renacimiento viral gracias a su presencia en los videos de TikTok, donde usuarios de muchos países se unieron para bailar al mismo ritmo, inspirados por la serie Wednesday, de Netflix.

Entre otras canciones que ocuparon un sitio destacado en la lista de Shazam se encuentran “All Eyes on Me”, de Dj Belite; “Another Love”, de Tom Odell; “Unholy”, interpretada por Sam Smith y Kim Petras; así como el contagioso éxito viral “Makeba”, de Jain; la colaboración de Bebe Rexha y David Guetta en I”’m Good (Blue)”; “Rush”, cantada por Ayra Starr; “Daylight”, de David Kushner; “Nanana”, interpretada por Peggy Gou; “Creepin”, de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage; “Escapism”, de RAYE y 070 Shake; “Players”, de Coi Leray y la inconfundible “Lift Me Up”, de Rihanna.

Lady Gaga es una de las cantantes más solicitadas en Shazam @ladygaga / Instagram

El top 100 de canciones lo cerraron “In This Shirt”, de The Irrepressibles; “Stereo Love”, por Edward Maya y Vika Jigulina; “Eyes Closed”, de Ed Sheeran; “Cuff It”, interpretada por Beyoncé; “La Bachata”, de Manuel Turizo; “Without Me”, de Eminem; “Say Yes to Heaven”, de Lana del Rey, entre otras.

La canción Lift Me Up, de Rihanna, es una de las más buscadas en Shazam @badgalriri / Instagram

Las letras de canciones más buscadas en 2023

Además de las canciones más buscadas, Apple Music también reveló la lista de letras que despertaron mayor interés en la audiencia en este casi extinto 2023. En el punto más alto de este ranking se situó “Kill Bill”, de SZA, que generó un intenso interés y curiosidad entre los oyentes.

Entre las letras más populares de este año estuvieron “Flowers”, de Miley Cyrus; “Anti-Hero”, “Cruel Summer” y “Lavender Haze”, de Taylor Swift; “Vampire”, de Olivia Rodrigo; “As it Was”, de Harry Styles; “Tití me preguntó”, de Bad Bunny y “Rich Flex”, de Drake y Savage. Entre las menciones latinas destacó “Ella baila sola”, de Peso Pluma, y “Eslabón Perdido”, tema que puso a bailar a muchos en la entrega de los Latin Grammy y que ganó en los Billboard Music Awards de este año.

En ese listado no quedó fuera “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, producida e interpretada por el argentino Bizarrap y Shakira. Esta canción logró romper varios récords de reproducciones en distintas plataformas, debido a que fue lanzada cuando el escándalo por la separación de la colombiana y el exfutbolista español, Gerard Piqué, estaba en su punto más álgido.

LA NACION