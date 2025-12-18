Nueva ley de transporte público en Illinois: la firmó JB Pritzker y promete un profundo cambio para 2026

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley que implica grandes reformas para el transporte público. A partir de esta nueva normativa, se reorganizan y redefinen agencias que estarán encargadas de garantizar la calidad del servicio. Además, el proyecto también establece una base de financiamiento e impone ciertos estándares en el mediano plazo.

Las claves de la nueva ley de transporte público firmada por Pritzker en Illinois

La ley SB 2111 de Illinois, que entrará en vigor el 1° de junio de 2026, afecta a una variedad de temas dentro de lo que refiere al transporte. Como medida principal, la Autoridad Regional del Transporte (RTA, por sus siglas en inglés) pasará a tener otro nombre.

El transporte público de Illinois tendrá cambios a partir de la nueva ley CTA - CTA

Dentro de lo más importante que propone el texto de la norma, se destacan los siguientes puntos:

La RTA pasará a ser la Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois (NITA, por sus siglas en inglés).

La NITA tendrá una nueva junta directiva desde el 1° de septiembre de 2026, que estará compuesta por 20 directores con cargos de cinco años cada uno.

Los nombramientos para la agencia estarán a cargo del alcalde de Chicago, el gobernador, el presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook y los presidentes de las juntas de los condados de DuPage, Kane, Lake, McHenry y Will.

Desde el 1° de enero de 2029, la NITA deberá lograr que los ingresos que genere el sistema cubran al menos el 25% de los costos operativos.

“Esta nueva ley está diseñada para modernizar los sistemas de Illinois, desde el extremo norte de nuestro estado hasta el este y el centro-oeste de Illinois, y el sur de Illinois. Estamos reforzando las operaciones y modernizando trenes, vías y autobuses, y lo hacemos de la manera más responsable, sin nuevos impuestos estatales”, enfatizó el gobernador.

La ley de Illinois establece un financiamiento para el transporte público

El proyecto firmado por Pritzker también se refiere a los fondos para sostener el servicio. En concreto, el cálculo es que se destinarán US$1500 millones anuales para este fin.

“Esta es una inversión única en la vida que beneficiará a todos, especialmente a la economía general de Illinois”, subrayó el mandatario estatal demócrata.

La nueva ley de Illinois establece financiamiento para el transporte público Axios - Axios

La ley sostiene que la fuente de estos fondos no provendrá de nuevos impuestos estatales, sino de distintas vías:

Impuesto a la gasolina : parte de esta recaudación comenzará a destinarse al transporte público.

: parte de esta recaudación comenzará a destinarse al transporte público. Peajes : un nuevo programa dispone enviar cierta parte de lo recaudado por esta vía al transporte.

: un nuevo programa dispone enviar cierta parte de lo recaudado por esta vía al transporte. Intereses de otros programas y fondos estatales.

La nueva entidad de Illinois para controlar el cumplimiento de la ley en el transporte público

Junto con la decisión de renombrar a la RTA como NITA y las cuestiones de organización que implica la ley, también se crean nuevas divisiones.

Según la normativa, el Estado de la Pradera conformará la Oficina de Seguridad y Experiencia en el Transporte, que estará ocupada de imponer códigos de conducta y garantizar su cumplimiento.

La ley que afecta al transporte público de Illinois tiene la firma del gobernador JB Pritzker Facebook Governor JB Pritzker

Para esto, existirá el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley NITA, que estará bajo el mando de la Oficina del Sheriff del Condado de Cook para hacer cumplir las normas en el transporte.

Sumado a esto, en el período de un año, la NITA tendrá que votar para implementar un programa de prevención del crimen.

Asimismo, Illinois incorporará la figura de "embajadores de tránsito“, que tendrán que monitorear el cumplimiento de las reglas en las unidades e infraestructura del sistema de transporte público.