Cuáles son las posibilidades de que Guatemala clasifique directo al Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La pelea por conseguir un boleto directo para el Mundial 2026 en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) ya inició con los enfrentamientos del Grupo A, donde se encuentra Guatemala, junto con las selecciones de El Salvador, Surinam y Panamá.

Qué posibilidades tiene Guatemala de clasificar directo al Mundial según la IA

En su debut, la bicolor cayó 1-0 frente a la Selecta, pese a jugar como locales, donde perdieron también los primeros tres puntos de la fase final de las eliminatorias mundialistas de la región. Con ese resultado, hasta el 8 de septiembre de 2025, los guatemaltecos se ubican en el fondo de la tabla, por debajo de Panamá y Surinam, quienes empataron a cero goles y se mantienen con una unidad en la tabla.

Guatemala perdió contra El Salvador en su primer juego (X @fedefut_oficial)

Pese a iniciar con el pie izquierdo la última ronda, Guatemala aún mantiene amplias posibilidades de clasificar de manera directa al Mundial 2026 de la FIFA, en el que los tres primeros de cada grupo obtendrán su pase directo.

Esto señalan distintas herramientas de Inteligencia Artificial sobre las opciones de la bicolor:

Copilot: concluida apenas la primera fase de esta ronda, Guatemala tiene buenas posibilidades de clasificar de forma directa. Para asegurarse un lugar, necesitaría al menos 13 puntos , lo que le garantizaría un cupo o, en su defecto, un puesto en el repechaje. Para ello, debería ganar sus tres partidos como local y sumar al menos cuatro puntos como visitante .

concluida apenas la primera fase de esta ronda, Guatemala tiene buenas posibilidades de clasificar de forma directa. Para asegurarse un lugar, necesitaría , lo que le garantizaría un cupo o, en su defecto, un puesto en el repechaje. Para ello, debería ganar sus y sumar al menos . ChatGPT: para lograr un resultado histórico, Guatemala debería alcanzar entre 10 y 18 puntos (aunque ya perdió tres). Esto sería posible con tres victorias, dos empates y una derrota . La expectativa es que sume nueve puntos en casa en los tres partidos que le restan como local y al menos una victoria fuera, con más opciones ante Surinam .

para lograr un resultado histórico, Guatemala debería alcanzar entre (aunque ya perdió tres). Esto sería posible con . La expectativa es que sume en los tres partidos que le restan como local y al menos una victoria fuera, con más opciones ante . Google Gemini: resalta que Guatemala tiene una posibilidad real de clasificar directamente, especialmente porque los rivales más fuertes de la Concacaf (Estados Unidos, México y Canadá) ya tienen su lugar asegurado como anfitriones del torneo.

Este escenario aumenta las posibilidades de la bicolor de conseguir su cupo automático, luego de cuatro ocasiones anteriores en las que logró llegar a la fase final de las eliminatorias de la región, aunque no será un camino sencillo frente a las selecciones de El Salvador y Panamá.

Cómo va la tabla del Grupo A de la Concacaf

Después del primer partido del Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, la tabla de posiciones hasta el 8 de septiembre se mantiene de la siguiente manera:

El Salvador con 3 puntos y una diferencia de goles de +1

Panamá con 1 punto y una diferencia de goles de 0

Surinam con un punto y una diferencia de goles de 0

Guatemala con 0 puntos y una diferencia de goles de -1

Cuáles son los siguientes partidos de las eliminatorias de Concacaf

Los siguientes partidos de la última ronda de eliminatorias mundialistas de la región son los siguientes:

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Panamá vs. Guatemala – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá (PAN)

El Salvador vs. Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador (SLV)

Martes, 9 de septiembre de 2025

Jamaica vs. Trinidad y Tobago – National Stadium, Kingston (JAM)

Curazao vs. Bermuda – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Costa Rica vs. Haití – Estadio Nacional, San José (CRC)

Honduras vs. Nicaragua – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa (HON)

Guatemala debe obtener más de 10 puntos para pasar de forma directa al Mundial (X @fedefut_oficial)

Jueves, 9 de octubre de 2025

Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua (NCA)

Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula (HON)

Viernes, 10 de octubre de 2025

Surinam vs. Guatemala – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo (SUR)

Bermuda vs. Trinidad y Tobago – Bermuda National Sports Centre, Devonshire (BER)

Curazao vs. Jamaica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

El Salvador vs. Panamá – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador (SLV)

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa (HON)

Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José (CRC)

Martes, 14 de octubre de 2025

Curazao vs. Trinidad y Tobago – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá (PAN)

Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston (JAM)

El Salvador vs. Guatemala – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador (SLV)

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Surinam vs. El Salvador – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo (SUR)

Bermuda vs. Curazao – Bermuda National Sports Centre, Devonshire (BER)

Trinidad y Tobago vs. Jamaica – Hasely Crawford Stadium, Puerto España (TRI)

Haití vs. Costa Rica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Guatemala vs. Panamá – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala (GUA)

Nicaragua vs. Honduras – Estadio Nacional, Managua (NCA)

Martes, 18 de noviembre de 2025