Cuáles son los cinco modelos de SUV medianos con más espacio de carga en EE.UU.

Los SUV (por las siglas en inglés de “vehículo utilitario deportivo”) son una opción popular entre las personas que desean un vehículo con más espacio, pero que no están interesadas en comprar una camioneta. Para los conductores será útil saber que, incluso entre modelos de SUV, hay algunos que se destacan por tener un área de almacenamiento más grande que el promedio.

Estos son los cinco SUV medianos con más espacio de carga en EE.UU.

El medio especializado Autoblog publicó en octubre de 2025 un listado con los SUV de tamaño mediano disponibles en el mercado con el mayor espacio de carga.

La cajuela del Chevrolet Traverse 2026 cuenta con un portón eléctrico (Chevrolet)

Chevrolet Traverse

El Chevrolet Traverse 2026 cuenta con un espacio de 97,6 pies cúbicos (2,8 metros cúbicos) cuando se abaten todas las filas de asientos. De acuerdo con Autoblog, otra de las ventajas de este vehículo está en que la distancia desde el suelo hasta la base de la cajuela no es demasiado alta, por lo que meter objetos en ella requiere menos esfuerzo. Como el portón trasero es eléctrico, tampoco hay que preocuparse por sostenerlo. El precio de este modelo es de US$40.800.

GMC Acadia

El GMC Acadia cuenta con casi el mismo espacio que el Chevrolet Traverse: 97,5 pies cúbicos (2,8 metros cúbicos). La abertura de sus puertas es amplia y los asientos quedan completamente planos después de plegarlos. El medio especializado en automóviles explicó que el GMC Acadia es el indicado para las personas que desean un SUV con gran espacio y con un diseño interior más lujoso. Este vehículo cuesta US$43.700.

Así se ve el interior del GMC Acadia con todas las filas de asientos abatidas (GMC)

Toyota Grand Highlander

Con un espacio interior de hasta 97,5 pies cúbicos (2,8 metros cúbicos), el Toyota Grand Highlander se encuentra empatado con el GMC Acadia. Este SUV se puede adquirir con un sistema de propulsión que utiliza gasolina o en su versión híbrida. El precio base de este vehículo es de US$41.360 y, de acuerdo con los expertos de Autoblog, su tercera fila de asientos es una de las más cómodas entre los SUV porque su tamaño es apropiado para los pasajeros adultos.

Volkswagen Atlas

El Volkswagen Atlas 2026 posee un espacio de carga de 96,8 pies cúbicos (2,7 metros cúbicos) al abatir sus dos filas de asientos. Aunque solo se pliega la última fila, el área es suficiente para acomodar objetos grandes como carriolas. El diseño interior de este vehículo (que se vende en US$39.310) cumple con diferentes necesidades de almacenaje: cuenta con ganchos de carga y compartimentos opcionales debajo del piso, para quienes deseen guardar sus pertenencias de forma más discreta.

Vista interior del Volkswagen Atlas con los asientos plegados para conseguir más espacio (Volkswagen)

Toyota 4Runner

La quinta posición del ranking la ocupó el Toyota 4Runner de 2026. Autoblog detalló que este vehículo cuenta con más espacio de carga que sus antecesores (89,7 pies cúbicos; 2,5 metros cúbicos) porque fue rediseñado para ser más funcional, pero sin perder sus capacidades todoterreno. Este modelo tiene un precio de US$41.270 y cuenta con características como: portón trasero eléctrico, una plataforma de carga deslizante (la cual se vende por separado) y un compartimiento bajo el piso de la cajuela.

Cuáles son las ventajas de manejar un SUV

CarAnalytics es una empresa dedicada al análisis de datos sobre los diferentes vehículos disponibles en el mercado. Según esta compañía, los SUV son ideales para quienes necesitan transportar a sus familias o a grupos de personas en general. También son útiles para las personas que cargan una gran cantidad de artículos en el día a día.

Por lo general, los SUV pueden manejarse en una variedad de terrenos más amplia que un auto, como es el caso del Toyota 4Runner (Toyota)

De acuerdo con CarAnalytics, la mayor ventaja de los SUV está en su tamaño, pero no solo por el espacio de carga. Al ser más grandes y robustos que otros autos, tienden a ser más seguros en caso de sufrir un accidente.

Como el asiento del conductor es más alto que el de otros vehículos, también le ofrece a las personas una vista más amplia del camino para así evitar de forma oportuna los obstáculos que se presenten.