En Estados Unidos: cuáles son los SUV más confiables que cuestan menos de US$30 mil

En los últimos meses, los precios de los autos y SUV nuevos han aumentado considerablemente en el mercado de Estados Unidos, con la mayoría de los modelos de marcas reconocidas superando los 40.000 dólares. Sin embargo, expertos de la industria automotriz han identificado varias opciones confiables que combinan tecnología, seguridad y eficiencia por menos de 30.000 dólares, ideales para quienes buscan un vehículo funcional sin comprometer la calidad.

Cuáles son los SUV más confiables por menos de 30 mil dólares en EE.UU.

Aunque pueda parecer que los vehículos más económicos carecen de tecnología avanzada, muchos de estos SUV incluyen de serie sistemas de asistencia avanzada al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), como frenado automático de emergencia (AEB), alerta de punto ciego (BSW) y detección de tráfico cruzado trasero (RCTW), según el portal especializado Consumer Reports.

Durante su evaluación de septiembre, el medio destacó dos SUV que sobresalen por su confiabilidad, desempeño y precio accesible.

Mazda CX-5

El Mazda CX-5 continúa posicionándose como uno de los SUV compactos más equilibrados del mercado estadounidense. Con un precio inicial de 29.050 dólares, este modelo combina una cabina de gran calidad, dirección precisa y excelente comportamiento en carretera, características que le valieron un lugar en la lista de los mejores SUV de 2025, según Car and Driver.

Su motor de 2.5 litros ofrece potencia suficiente sin sacrificar el consumo de combustible. Además, su interior destaca por el diseño elegante y materiales de primer nivel, aunque algunos usuarios señalan que el sistema de infoentretenimiento requiere un breve periodo de adaptación.

Kia Sportage

El Kia Sportage es otro de los grandes recomendados dentro del segmento de SUV compactos accesibles. Su modelo base parte de los 28.690 dólares, e incluye una amplia lista de funciones de seguridad y conectividad. Su versión híbrida (HEV), con un precio de 30.290 dólares, es especialmente atractivo para quienes buscan un consumo más eficiente. El motor 1.6 litros turbo combinado con el propulsor eléctrico ofrece 232 caballos de fuerza, garantizando una conducción ágil y económica, ideal para uso urbano y viajes por carretera.

Los mejores crossovers por menos de 30 mil dólares

Si se busca un vehículo más pequeño, pero igual de funcional, los crossovers también ofrecen excelentes alternativas por debajo de los 30.000 dólares, con cuatro modelos que destacan por su valor, tecnología y rendimiento.

El Mazda CX-5 2025 (mazda.com)

Honda HR-V

Con un precio de partida de 25.400 dólares, el Honda HR-V se distingue por su fiabilidad y seguridad. Todas las versiones incluyen el sistema Honda Sensing, que integra asistencias como mantenimiento de carril y control de velocidad adaptativo. Su versión tope de gama, la EX-L con tracción integral, alcanza los 31.000 dólares, ofreciendo un equilibrio sobresaliente entre equipamiento y desempeño.

Mazda CX-30

El Mazda CX-30 es uno de los modelos mejor valorados por Car and Driver, gracias a su comportamiento deportivo y acabados de lujo poco comunes en su rango de precio. Su versión básica cuesta 25.975 dólares, mientras que la más equipada asciende a 37.900 dólares. Este crossover combina estabilidad, precisión en curvas y un diseño interior moderno, posicionándose como una alternativa ideal para quienes buscan dinamismo sin renunciar al confort.

Chevrolet Trailblazer

La Trailblazer es uno de los SUV más accesibles del mercado, con un precio inicial de 23.100 dólares y una versión tope de gama que llega a 28.095 dólares. Su motor ecoturbo de 1.3 litros brinda buen equilibrio entre potencia y eficiencia. En la versión Activ, ofrece una suspensión todoterreno que la convierte en una opción atractiva para los amantes de la aventura.

Toyota Corolla Cross

El Toyota Corolla Cross parte desde los 24.135 dólares, y aunque no es el modelo más popular de la marca, se ha ganado una sólida reputación por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Su configuración más completa llega a 31.680 dólares, incorporando un interior espacioso, conectividad moderna y sistemas de seguridad del programa Toyota Safety Sense.