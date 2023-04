Cuáles son los peores meses para buscar trabajo en Estados Unidos

escuchar

Para muchas personas la necesidad de emprender una búsqueda de empleo llega sin planearlo, tras un recorte o producto de la crisis económica. Pero una vez que se inicia el proceso, es importante conocer las temporadas ideales para postularse, así como los momentos en los que las solicitudes podrían quedar archivadas. El servicio de asesoramiento en elaboración de currículums vitae Purple CV identificó en un análisis reciente cuáles son los mejores meses para hacerlo y en cuáles es mejor que los aspirantes reduzcan sus esfuerzos.

Aunque para muchos el arranque de año resulta una buena chance de encontrar una oportunidad laboral, según la empresa citada, es la época en la que se vuelve complicado concretar una postulación: febrero y marzo. Según los expertos, en esta temporada muchas personas cambian de trabajo y las oportunidades disponibles suelen saturarse. Además, para estas fechas los empleos que estaban disponibles en enero suelen estar cubiertos.

En algunos momentos del año los reclutadores pueden estar demasiado saturados para atender las solicitudes cottonbro studio / Pexels

Otro de los períodos con peores resultados son las vacaciones del verano boreal, dada la inactividad que suele haber. La empresa consultora identificó que, en particular, durante los meses de julio y agosto hay muchas dificultades. “Pocas empresas contratarán personal, ya que mucha gente está de viaje”, se leyó en su informe.

¿Cuáles son los mejores meses para buscar trabajo?

Por otro lado, Purple CV comprobó que hay meses ideales para enviar solicitudes. Desde la experiencia de sus especialistas, debe ser antes de la época de Navidad y Año Nuevo, para aprovechar las vacantes que se abren para esas fechas.

Noviembre y diciembre destacan como los mejores momentos para buscar empleo en EE.UU. Además, muchas personas dejan de enviar sus postulaciones durante las semanas previas a las fiestas, lo que significa que hay menos competencia. Pero incluso, en enero, cuando los reclutadores están de vuelta en las oficinas, es un buen momento para aplicar, sobre todo si se aspira a conseguir un puesto de un nivel superior al que se tenía.

Rumbo al cierre de cada año es una buena oportunidad para entregar postulaciones de empleo Sora Shimazaki / Pexels

Ante todo, es importante recordar que aunque puede haber meses mejores para buscar trabajo, el consejo es mantenerse siempre de las oportunidades que puedan surgir a lo largo de todo el año y que coincidan con el perfil profesional y los intereses de cada persona. Algunas recomendaciones para tener éxito, según la firma en cuestión, en la búsqueda de trabajo son:

Crear un perfil de LinkedIn para volverse visible en el mercado laboral para los reclutadores que buscan talentos en línea.

Tener lista una buena carta de presentación, así como un currículum actualizado, ya sea en formato impreso o digital.

Es fundamental apostar por oportunidades en empresas y trabajos específicos, en lugar de buscar cualquier opción en un lugar aleatorio.

En cuanto al momento de conseguir una entrevista de trabajo, recientemente una tiktoker compartió un consejo para salir airoso. Este consiste en preguntar directamente al reclutador si hay alguna duda sobre el perfil profesional. “Cada trabajo para el que me han entrevistado, donde he dicho esto, he conseguido el puesto”, relató Jennifer Reardon en una publicación que se hizo viral.

LA NACION