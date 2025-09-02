Cuáles son los usuarios de iPhone que tienen que actualizar WhatsApp tras un “ciberataque sofisticado”

Los usuarios de iPhone están alertados de instalar la última versión de WhatsApp tras detectarse una peligrosa vulnerabilidad que podría permitir a hackers comprometer sus dispositivos. Esta falla, combinada con otra a nivel del sistema operativo de iOS, hace que la actualización sea crucial para proteger el aparato y los datos almacenados.

Vulnerabilidad en WhatsApp para iPhone: alerta de seguridad y riesgo de hackeo

WhatsApp alertó a los usuarios de iPhone debido a un ataque cibernético dirigido a personas específicas. “Evaluamos que esta falla, en combinación con una vulnerabilidad a nivel de sistema operativo en plataformas Apple (CVE-2025-43300), podría haber sido explotada en un ataque sofisticado contra usuarios específicos”, dice el comunicado.

La plataforma indicó que en versiones previas de WhatsApp se detectó un fallo en la sincronización entre dispositivos vinculados, lo que podrí haber desencadenado en un ciberataque Unsplash

La plataforma también aclaró que, en versiones anteriores de WhatsApp para iOS, Business y para Mac, existía una falla en la sincronización de cuentas entre dispositivos vinculados. Este error podía permitir que un tercero podía enviar un enlace malicioso que se ejecutaba automáticamente en el aparato de la víctima, sin necesidad de que el usuario hiciera clic.

Donncha Ó Cearbhaill, de Amnistía Internacional, advirtió en varias publicaciones en su cuenta de X que la vulnerabilidad detectada en WhatsApp es un error “zero-click”, lo que significa que la víctima no necesita interactuar con ningún enlace para ser infectada, a diferencia de la mayoría de estafas.

Según el experto, aunque el comunicado de la empresa señala que el ciberataque afectó principalmente a usuarios de iPhone, algunos individuos con Android también fueron atacados. Además, indicó que la avanzada campaña de software malicioso habría alcanzado a decenas de usuarios durante un período de tres meses.

Según el experto de Amnistía Internacional, la vulnerabilidad detectada en WhatsApp es un error “zero-click”, lo que significa que la víctima no necesita interactuar con ningún enlace Shutterstock - Shutterstock

El especialista compartió capturas de pantalla de las advertencias enviadas por la compañía a quienes podrían haber estado en riesgo. En el comunicado, se señaló: “Nuestra investigación indica que un mensaje malicioso podría haberte sido enviado a través de WhatsApp y combinado con otras vulnerabilidades en el sistema operativo de tu dispositivo para comprometerlo junto con los datos que contiene, incluidos los mensajes. Aunque no sabemos con certeza si tu dispositivo ha sido comprometido, queremos informarte por precaución para que puedas tomar medidas y proteger tu dispositivo e información”.

Asimismo, la empresa de mensajería informó que, aunque realizó cambios para impedir que este ataque se repita a través de su plataforma, el sistema operativo de los equipos podría seguir comprometido por el malware o ser atacado de otras maneras.

WhatsApp: qué medidas se recomiendan para los usuarios de iPhone

Entre las precauciones recomendadas se encuentra realizar un restablecimiento completo de fábrica, instalar la última versión del sistema operativo y mantener WhatsApp actualizado, al menos a la versión v2.25.21.73 en iOS y v2.25.21.78 en Mac. Además, Ó Cearbhaill aconsejó activar el Modo de Bloqueo de iOS o el Modo de Protección Avanzada de Android para aumentar la protección frente a este tipo de ataques.

Entre las recomendaciones para los usuarios de iPhone se incluyen realizar un restablecimiento completo de fábrica, actualizar el sistema operativo a la versión más reciente y mantener WhatsApp al día Unsplash

Actualizar WhatsApp en iPhone: guía paso a paso

Para mantener actualizada la aplicación de mensajería en iPhone se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la App Store

En la esquina superior derecha, se selecciona la foto de perfil o el ícono de la cuenta.

Desplazarse hacia abajo hasta la sección Actualizaciones disponibles. Si aparece WhatsApp, significa que hay una nueva versión disponible.

Tocar el botón Actualizar al lado de la plataforma de mensajería y esperar a que se descargue.

Verificar la versión: abrir la aplicación, ir a Configuración > Ayuda > Info de la aplicación y asegurarse de que sea al menos la v2.25.21.73 para iOS.