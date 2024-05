“Cualquiera corre el riesgo”: la reacción de Elon Musk tras la declaración de culpabilidad de Donald Trump

Escuchar

Luego de que este jueves un jurado declarara culpable a Donald Trump por el delito de conspirar para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels, con el fin de evitar un impacto en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016, las reacciones comenzaron a surgir. Entre ellas, estuvo la de Elon Musk, quien causó revuelo en las redes sociales debido a que indicó que tras este fallo cualquiera corre el riesgo de ser condenado.

El expresidente Donald Trump brinda comentarios a los medios de comunicación después de que un jurado lo declarara culpable de delitos graves Seth Wenig - POOL AP

La actriz de cine para adultos, que fue un testigo clave en el juicio que se realizó en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, habría recibido miles de dólares para guardar silencio sobre lo que ella ha explicado, fue un encuentro sexual incómodo e inesperado con Trump. Michael Cohen, el abogado personal del expresidente, fue el encargado de pagarle a Daniels a través de una corporación fantasma.

Donald Trump fue declarado culpable: la reacción de Elon Musk

Unas horas después de que se dio a conocer en veredicto, Musk compartió en su cuenta de X (antes Twitter), empresa que el magnate compró en 2022, una publicación del usuario Geiger Capital, que acompañó con esta frase: “De hecho, hoy se ha causado un gran daño a la fe del público en el sistema legal estadounidense. Si un expresidente puede ser condenado penalmente por un asunto tan trivial (motivado por la política, más que por la justicia), entonces cualquiera corre el riesgo de un destino similar”.

Musk reaccionó a la culpabilidad de Donald Trump X (antes Twitter) @elonmusk

Por su parte, el expresidente de EE.UU. utilizó su cuenta en Truth Social, red social propiedad de su compañía Trump Media & Technology Group, para señalar su inconformidad ante la declaración de culpabilidad. En un primer posteo escribió: “Las instrucciones del jurado dadas por el juez altamente conflictuado, Juan Merchán, fueron injustas, engañosas, inexactas e inconstitucionales. También fueron muy confusas (¡justo lo que quería el juez!), ¡porque no había crimen!”.

En otra de sus publicaciones, Trump comentó: “Mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta caza de brujas altamente política, inconstitucional e interferente en las elecciones. ¡En todo el mundo se ríen de nuestra nación fracasada!”.

Con respecto a los cargos, dijo: “Mi abogado, en ese momento, hizo prácticamente todo lo establecido en el NDA (acuerdo de no divulgación) y supuse que lo que hizo fue correcto. No hice nada malo y, francamente, no se hizo nada malo: los NDA son estándar, de uso común y legales”.

Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para señalar al juez en su proceso Truth Social @realDonaldTrump

¿Aliados? Donald Trump podría convertir a Elon Musk en su asesor político

Un día antes de que Trump fuera declarado culpable, el nombre de Musk cobró relevancia en los medios, cuando Wall Street Journal dio a conocer que los empresarios habrían discutido un posible papel de asesor para el líder de Tesla, en caso de que el presunto candidato republicano llegará a la Casa Blanca. De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por el medio, el papel no había sido definido.

“Los dos hombres discutieron formas de darle a Musk información formal e influencia sobre las políticas relacionadas con la seguridad fronteriza y la economía, ambos temas en los que Musk se volvió más vocal”, escribió el medio. Sin embargo, Musk rechazó el informe de Wall Street Journal en una publicación de X, en la que escribió: “No ha habido ninguna discusión sobre un papel para mí en una posible presidencia de Trump”.

