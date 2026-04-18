Huelga de trabajadores en Los Ángeles: el sindicato que desafía al ICE antes del Mundial 2026

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, se encuentra en el centro de un reclamo en Los Ángeles, en California. Un sindicato que representa a trabajadores del servicio de alimentación en el estadio de la ciudad exigió a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que mantenga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alejado del recinto deportivo.

Unite Here Local 11 presiona a la FIFA por la presencia del ICE en el Mundial 2026 en Los Ángeles

Unite Here Local 11, organización que representa a los cocineros, camareros y bármanes de Inglewood, declaró el lunes que los trabajadores continúan sin contrato, a menos de 60 días para el inicio del torneo. El sindicato presentó tres demandas principales a la FIFA y al propietario del estadio, Kroenke Sports & Entertainment.

El sindicato pide a la FIFA que asegure que los agentes del ICE no estén presentes en las inmediaciones de los estadios de Los Ángeles durante el Mundial 2026 Hector Vivas - FIFA - FIFA

El objetivo de las acciones legales es garantizar que el ICE y la Patrulla Fronteriza no tengan ningún papel en el Mundial 2026. Asimismo, se reclama protección para los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los miembros del sindicato, junto con apoyo para la vivienda asequible para los empleados del sector de la hostelería, según informó Reuters.

La organización también exigió garantías de que la inteligencia artificial y la automatización no se utilicen durante el torneo para eliminar puestos de trabajo sindicalizados.

El sindicato informó que solicitó reuniones en varias ocasiones desde que Los Ángeles fue anunciada como ciudad anfitriona, pero que la FIFA las rechazó.

Preocupación por operativos del ICE en Los Ángeles durante la Copa del Mundo 2026

La preocupación principal de los trabajadores de hostelería y empleados de los estadios se debe, entre otros motivos, a la afirmación del gobierno federal de que el ICE estará presente en el torneo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Todd Lyons, director interino del ICE, confirmó en una audiencia ante el Congreso a principios de este año que la agencia será una pieza central del sistema de seguridad del evento deportivo.

“Es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes. Buscamos garantizar que todas las personas que visiten las instalaciones tengan un evento seguro”, aseguró en declaraciones difundidas por The Guardian.

Todd Lyons, director interino del ICE, aseguró que la agencia sería una "parte clave" para la seguridad del Mundial 2026 Archivo

En una carta enviada a finales de marzo, los representantes indicaron que si los agentes federales están presentes en las propiedades o en sus cercanías, los trabajadores tienen permiso para retirarse o negarse a acudir al trabajo sin represalias.

Según el sindicato, los contratos prohíben explícitamente que los empleadores permitan la entrada de agentes de inmigración sin una orden judicial previa.

Para reafirmar su postura, los representantes citaron en la misiva antecedentes de episodios violentos que involucraron a agentes del ICE este año en Minneapolis y en Los Ángeles.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

Calendario del Mundial 2026 en Los Ángeles: partidos confirmados en el SoFi Stadium

En total, California albergará 14 partidos del máximo torneo de selecciones nacionales de fútbol masculino. Los enfrentamientos se disputarán en dos sedes: el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles; y el Levi’s Stadium en Santa Clara, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco.

En Los Ángeles, se disputarán los siguientes duelos:

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos, Grupo D).

Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos, Grupo G).

Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. B2 / ganador Ruta A UEFA (Fase de Grupos, Grupo B).

Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos, Grupo G).

Jueves 25 de junio de 2026: Estados Unidos vs. ganador Ruta C UEFA (Fase de Grupos, Grupo D).

Domingo 28 de junio de 2026: Partido 73 (Dieciseisavos de Final: 2A vs. 2B).

Jueves 2 de julio de 2026: Partido 84 (Dieciseisavos de Final: 1H vs. 2J).

Viernes 10 de julio de 2026: Partido 98 (Cuartos de Final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94).

Por su lado, la ciudad de Santa Clara, cuyo estadio tiene capacidad para 71.000 espectadores, albergará: