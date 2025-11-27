Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Estados Unidos

El Cyber Monday se consolidó como un evento clave del comercio electrónico. Se trata de una jornada, que habitualmente se extiende, donde se ofrecen exclusivamente ofertas en línea. Las principales tiendas minoristas aseguran grandes descuentos en diversas categorías, especialmente en productos de electrónica y tecnología.

La fecha exacta en que comienza el Cyber Monday 2025 en Estados Unidos

El Cyber ​​Monday se celebra el primer lunes después del Día de Acción de Gracias y el Black Friday en Estados Unidos. Este año, el evento tendrá lugar el lunes 1° de diciembre y se caracteriza por ser uno de los días de compras en línea con más ofertas y descuentos en el país, según Time and Date.

El Cyber Monday comienza el lunes 1 de diciembre en Estados Unidos (Archivo) Jirapong Manustrong - Shutterstock

Las ofertas de este evento se presentan con antelación, ya que inician con los descuentos del Black Friday, que se lleva a cabo el día de después de Thanksgiving. Las ofertas y promociones se extienden durante todo el fin de semana, por lo que muchos lo llaman Cyber Week.

Cuál es el origen del Cyber Monday En Estados Unidos

El Cyber Monday fue creado en 2005 por la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En ese entonces, las compras por internet aún no eran tan comunes, y este evento surgió como una estrategia para impulsar el comercio electrónico, destacó El Diario NY.

La idea nació cuando se observó que muchas personas preferían esperar al lunes siguiente del Black Friday para hacer sus compras online, con el objetivo de evitar las multitudes de las tiendas físicas. Además de considerar que esta fecha cae a comienzo de mes, cuando la mayoría de los trabajadores cobra su salario. Desde entonces, se convirtió en un fenómeno global, especialmente atractivo para quienes buscan ofertas en tecnología, y electrónica.

El Cyber Monday ofrece descuentos en artículos de diferentes categorías (iStock) istock

Cuál es la diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday

El Cyber Monday se considera una versión online del Black Friday. Mientras el Viernes Negro ofrece rebajas en tiendas físicas, el Cyber ​​Monday se creó para permitir a los clientes comprar online desde la comodidad de sus oficinas y hogares, consignó Time and Date.

El día después de Acción de Gracias en Estados Unidos se considera tradicionalmente el inicio de la temporada de compras navideñas. Ese día, las tiendas físicas tienen rebajas y ofrecen descuentos para atraer clientes, lo que lo convierte en uno de los días de compras más concurridos del año.

Por ello, muchas personas tienden a evitar las tiendas para evitar las aglomeraciones y recurren al Cyber Monday para obtener sus productos sin moverse de sus casas.

Los expertos aconsejan tener en cuenta ciertos consejos para evitar fraudes o estafas en el Cyber Monday (Foto AP/Paul Sakuma, archivo) Paul Sakuma - AP

Cómo comprar seguro en Cyber Monday

Con la llegada del Cyber Monday, los compradores deben estar más atentos que nunca para evitar caer en estafas o fraudes. Desde Univisión brindaron una serie de consejos para disfrutar de una experiencia de compra más segura. Entre ellos se encuentran: