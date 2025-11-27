Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Estados Unidos
El famoso evento de ofertas en línea ofrece grandes descuentos en las categorías tecnología, juguetes y electrodomésticos
- 4 minutos de lectura'
El Cyber Monday se consolidó como un evento clave del comercio electrónico. Se trata de una jornada, que habitualmente se extiende, donde se ofrecen exclusivamente ofertas en línea. Las principales tiendas minoristas aseguran grandes descuentos en diversas categorías, especialmente en productos de electrónica y tecnología.
La fecha exacta en que comienza el Cyber Monday 2025 en Estados Unidos
El Cyber Monday se celebra el primer lunes después del Día de Acción de Gracias y el Black Friday en Estados Unidos. Este año, el evento tendrá lugar el lunes 1° de diciembre y se caracteriza por ser uno de los días de compras en línea con más ofertas y descuentos en el país, según Time and Date.
Las ofertas de este evento se presentan con antelación, ya que inician con los descuentos del Black Friday, que se lleva a cabo el día de después de Thanksgiving. Las ofertas y promociones se extienden durante todo el fin de semana, por lo que muchos lo llaman Cyber Week.
Cuál es el origen del Cyber Monday En Estados Unidos
El Cyber Monday fue creado en 2005 por la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En ese entonces, las compras por internet aún no eran tan comunes, y este evento surgió como una estrategia para impulsar el comercio electrónico, destacó El Diario NY.
La idea nació cuando se observó que muchas personas preferían esperar al lunes siguiente del Black Friday para hacer sus compras online, con el objetivo de evitar las multitudes de las tiendas físicas. Además de considerar que esta fecha cae a comienzo de mes, cuando la mayoría de los trabajadores cobra su salario. Desde entonces, se convirtió en un fenómeno global, especialmente atractivo para quienes buscan ofertas en tecnología, y electrónica.
Cuál es la diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday
El Cyber Monday se considera una versión online del Black Friday. Mientras el Viernes Negro ofrece rebajas en tiendas físicas, el Cyber Monday se creó para permitir a los clientes comprar online desde la comodidad de sus oficinas y hogares, consignó Time and Date.
El día después de Acción de Gracias en Estados Unidos se considera tradicionalmente el inicio de la temporada de compras navideñas. Ese día, las tiendas físicas tienen rebajas y ofrecen descuentos para atraer clientes, lo que lo convierte en uno de los días de compras más concurridos del año.
Por ello, muchas personas tienden a evitar las tiendas para evitar las aglomeraciones y recurren al Cyber Monday para obtener sus productos sin moverse de sus casas.
Cómo comprar seguro en Cyber Monday
Con la llegada del Cyber Monday, los compradores deben estar más atentos que nunca para evitar caer en estafas o fraudes. Desde Univisión brindaron una serie de consejos para disfrutar de una experiencia de compra más segura. Entre ellos se encuentran:
- Comprar solo en sitios oficiales o aplicaciones de confianza: las tiendas suelen tener herramientas de seguridad adicionales para proteger tus compras.
- Aprovechar sistemas de verificación humana: muchas marcas ofrecen códigos de un solo uso, colas virtuales transparentes y notificaciones de disponibilidad en tiempo real para filtrar actividad sospechosa.
- Activar alertas de seguridad en tu cuenta bancaria: configurar notificaciones para cada cargo y detecta cobros irregulares de inmediato.
- Usar métodos de pago protegidos: tarjetas de crédito o servicios como PayPal ofrecen mayor seguridad que tarjetas de débito o transferencias directas y facilitan reclamaciones en caso de fraude.
- Mantener la información personal al mínimo: no compartir datos innecesarios ni guardar información sensible en sitios poco confiables.
- Evitar ofertas “demasiado buenas para ser verdad”: un descuento exagerado puede indicar fraude o producto falso.
- No comprar desde redes públicas o Wi-Fi abierto: los hackers pueden interceptar los datos, por lo que es mejor usar redes seguras.
- Planificar tus compras con anticipación: comprar antes de las horas pico reduce la competencia con bots y te permite revisar con calma la seguridad de cada sitio.
- Revisar reseñas verificadas y evitar enlaces de terceros: confirmar la reputación del vendedor y del producto antes de comprar para minimizar riesgos.
- 1
Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP detiene a un migrante en una parada de auto en Acción de Gracias
- 2
Ayuda alimentaria en Nueva York antes de Navidad: a quienes beneficia el anuncio de Kathy Hochul
- 3
El nuevo motivo por el que Uscis podría calificar de inadmisible a un migrante en EE.UU.
- 4
Ola de frío polar: a cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias