Qué dice la IA sobre el Cyber Monday en EE.UU.: ¿es mejor comprar en línea o ir a las tiendas físicas?

Tras el Black Friday, llegará el 1° de diciembre el Cyber Monday, otra de las fechas centrales del calendario comercial en Estados Unidos. Durante este evento, aparece una duda recurrente: ¿es mejor comprar por internet o en las tiendas físicas? Para responder la pregunta, el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT realizó un análisis en el que comparó precios, disponibilidad y tiempos con base en datos recientes.

Ventas online en Cyber Monday: qué muestran los datos más recientes

ChatGPT citó un informe de Adobe Analytics que indicó que el Cyber Monday 2024 alcanzó US$13.300 millones en ventas online, un incremento del 7,3% interanual. Ese día, el 57% de las compras se realizó desde dispositivos móviles, lo que equivalió a US$7600 millones.

Los descuentos más fuertes aparecen en electrónica y computación Freepick

Según el reporte, las rebajas más fuertes se registraron en categorías como electrónica, juguetes, indumentaria, televisores y computadoras. De acuerdo con los datos, los descuentos más agresivos se observaron en internet, especialmente en productos tecnológicos y electrónicos.

Stock y disponibilidad: más opciones en línea que en los locales físicos

Adobe señaló que las plataformas digitales manejaron inventarios amplios y ofrecieron alternativas inmediatas cuando un artículo quedó fuera de stock.

En las tiendas físicas, el riesgo de poco stock fue mayor, sobre todo en categorías populares. Para 2025, las proyecciones de Adobe anticipan que el canal online ampliará aún más su oferta.

Las compras digitales reducen tiempos y evitan filas, según la IA Freepick

¿Por qué el e-commerce es la opción más elegida en el Cyber Monday?

El 57% de las compras online del Cyber Monday 2024 se realizó desde el celular, con un total de US$7600 millones en transacciones móviles.

Los planes Buy Now, Pay Later (BNPL) representaron operaciones por US$991 millones, lo que mejoró el acceso a productos de mayor precio.

Otra de las grandes ventajas de las compras digitales es que de esa manera se evitan traslados, filas y esperas, incluso durante picos de demanda.

En términos de rapidez y flexibilidad, lo online resulta más conveniente, según explica el análisis del chatbot de OpenAI.

Los beneficios de comprar en tiendas físicas en el Cyber Monday: experiencia y entrega inmediata

Las tiendas físicas mantienen valor para quienes desean ver, evaluar o probar un producto antes de pagarlo. El U.S. Census Bureau reportó que la afluencia a locales se mantuvo estable en áreas urbanas durante la temporada festiva de 2024.

Para ChatGPT, la entrega inmediata todavía es la fortaleza de este tipo de compras. Sin embargo, frente a precios, variedad y condiciones, su ventaja es reducida y depende del tipo de producto.

Las tiendas físicas conservan valor en experiencia y entrega inmediata Freepick

¿Cómo es la tendencia a favor del e-commerce en 2025?

En el segundo trimestre de 2025, el e-commerce representó entre 15,5% y 16,3% del total de ventas minoristas de EE.UU., con un crecimiento interanual del 5,3%, superior al comercio general (3,9%), según el Censo de Estados Unidos realizado en agosto.

A nivel macroeconómico, el canal digital continúa su expansión a una mayor velocidad que el físico, un indicador clave para evaluar dónde conviene comprar, según explica la IA.

¿Cuáles son las limitaciones del informe de ChatGPT?

Este análisis utiliza información pública de Adobe Analytics y el U.S. Census Bureau. Presenta límites específicos: