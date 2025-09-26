Cuándo juega Colombia el Mundial Sub-20: hora EE.UU. y cómo ver en vivo todos sus partidos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), iniciaría con los partidos de la Copa Mundial Sub-20 en Chile, la cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre. La selección de Colombia tendrá la oportunidad de lograr su primer título en esta categoría, y hará su debut en el torneo al enfrentarse a Arabia Saudita.

A qué hora será el Colombia vs. Arabia Saudita y cómo ver desde EE.UU.

La selección colombiana arrancará su participación en la competencia el próximo 29 de septiembre contra Arabia Saudí, en el Estadio Fiscal, Talca.

La selección colombiana forma parte del Grupo F dentro del Mundial Sub-20 de la FIFA (X/@FCFSeleccionCol) (X/@FCFSeleccionCol)

El partido comenzará a las 18.55 hs, tiempo del Este de EE.UU. y se podrá seguir en vivo desde Telemundo Universo y Telemundo Deportes Ahora, de acuerdo con Telemundo.

Los próximos partidos de la selección colombina en el torneo de la Sub-20, quedan de la siguiente forma:

Jueves 2 de octubre: Colombia vs. Noruega a las 15:55 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos

a las 15:55 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos Domingo 5 de octubre: Nigeria vs. Colombia a las 18.55 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos

La escuadra cafetalera se encuentra ubicada en el grupo F de la competición, junto a Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, pasarán a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, por lo que estos encuentros marcarán la pauta de la selección cafetalera.

Quiénes son los convocados de Colombia en el Mundial Sub-20

El combinado colombiano logró el pase al mundial de la categoría tras quedar clasificada en tercera posición del último Sudamericano Sub-20. En ese recorrido, César Torres Ramírez, técnico de Colombia, utilizó una base de jugadores de la liga local y de extranjeros.

Colombia tendrá varios representantes en campeonatos mundiales de la FIFA (Instagram/@fcfseleccioncol) (Instagram/@fcfseleccioncol)

Según la Federación Colombiana de Fútbol (FCF, por sus siglas en español), los convocados para este torneo son:

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas Fedorushchenko – Arsenal FC

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera – Aston Villa

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo

Jhon Rentería Arias – Sarmiento

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD

Néiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Néiser Villareal Quiñones fue señalado por la FIFA como el jugador a seguir durante el campeonato. El joven de 20 años se convirtió en el máximo goleador del Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2025, con ocho goles.

Néiser Villareal Quiñones consiguió ocho goles en el campeonato Sudamericano Sub-20 (X/@FCFSeleccionCol) (X/@FCFSeleccionCol)

Colombia no contaba con un goleador en este torneo desde hace 20 años, cuando Hugo Rodallega obtuvo la Bota de Oro en 2005, recuerda FIFA.

Otra de las figuras será el portero Jordan García Bonnet, quien tuvo buenas actuaciones en el Sudamericano que lograron mantener a la selección en los primeros lugares.

Cuál ha sido el mejor resultado de Colombia en un Mundial Sub 20

La selección colombiana ha llegado en 11 ocasiones al mundial de esta categoría:

1985

1987

1989

1993

2003

2005

2011

2013

2015

2019

2023

La selección colombiana buscará llevarse su primera copa mundialista (X/@ElDeportivoLT) (X/@ElDeportivoLT)

En cinco ocasiones alcanzaron los cuartos de final, y solo en la Copa Mundial Sub-20 de los Emiratos Árabes, en 2003, lograron llegar a las semifinales, donde terminaron con el tercer puesto de la competencia.