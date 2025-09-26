Cuándo juega Colombia el Mundial Sub-20: hora EE.UU. y cómo ver en vivo todos sus partidos
“Los Cafeteros”debutarán en el torneo el próximo 29 de septiembre en contra de Arabia Saudita en su búsqueda por el primer campeonato de la categoría
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), iniciaría con los partidos de la Copa Mundial Sub-20 en Chile, la cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre. La selección de Colombia tendrá la oportunidad de lograr su primer título en esta categoría, y hará su debut en el torneo al enfrentarse a Arabia Saudita.
A qué hora será el Colombia vs. Arabia Saudita y cómo ver desde EE.UU.
La selección colombiana arrancará su participación en la competencia el próximo 29 de septiembre contra Arabia Saudí, en el Estadio Fiscal, Talca.
El partido comenzará a las 18.55 hs, tiempo del Este de EE.UU. y se podrá seguir en vivo desde Telemundo Universo y Telemundo Deportes Ahora, de acuerdo con Telemundo.
Los próximos partidos de la selección colombina en el torneo de la Sub-20, quedan de la siguiente forma:
- Jueves 2 de octubre: Colombia vs. Noruega a las 15:55 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos
- Domingo 5 de octubre: Nigeria vs. Colombia a las 18.55 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos
La escuadra cafetalera se encuentra ubicada en el grupo F de la competición, junto a Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
De acuerdo con las reglas de la FIFA, pasarán a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, por lo que estos encuentros marcarán la pauta de la selección cafetalera.
Quiénes son los convocados de Colombia en el Mundial Sub-20
El combinado colombiano logró el pase al mundial de la categoría tras quedar clasificada en tercera posición del último Sudamericano Sub-20. En ese recorrido, César Torres Ramírez, técnico de Colombia, utilizó una base de jugadores de la liga local y de extranjeros.
Según la Federación Colombiana de Fútbol (FCF, por sus siglas en español), los convocados para este torneo son:
- Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
- Alexéi Rojas Fedorushchenko – Arsenal FC
- Luis Mena Padilla – Atlético Huila
- Simón García Valero – Atlético Nacional
- Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
- Yeimar Mosquera – Aston Villa
- Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino
- Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
- Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
- Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
- Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
- Kener González Mosquera – América de Cali
- Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
- José Cavadía Pedraza – América de Cali
- Joel Romero – América de Cali
- Jordan Barrera Herrera – Botafogo
- Jhon Rentería Arias – Sarmiento
- Joel Canchimbo Morales – Junior FC
- Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD
- Néiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
- Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Néiser Villareal Quiñones fue señalado por la FIFA como el jugador a seguir durante el campeonato. El joven de 20 años se convirtió en el máximo goleador del Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2025, con ocho goles.
Colombia no contaba con un goleador en este torneo desde hace 20 años, cuando Hugo Rodallega obtuvo la Bota de Oro en 2005, recuerda FIFA.
Otra de las figuras será el portero Jordan García Bonnet, quien tuvo buenas actuaciones en el Sudamericano que lograron mantener a la selección en los primeros lugares.
Cuál ha sido el mejor resultado de Colombia en un Mundial Sub 20
La selección colombiana ha llegado en 11 ocasiones al mundial de esta categoría:
- 1985
- 1987
- 1989
- 1993
- 2003
- 2005
- 2011
- 2013
- 2015
- 2019
- 2023
En cinco ocasiones alcanzaron los cuartos de final, y solo en la Copa Mundial Sub-20 de los Emiratos Árabes, en 2003, lograron llegar a las semifinales, donde terminaron con el tercer puesto de la competencia.
