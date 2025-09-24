Es oficial: la árbitra mexicana que hará historia en el próximo Mundial de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) dio a conocer a los árbitros principales para la vigesimocuarta edición del Mundial Sub-20 de la organización. Aunque la competencia tendrá a silbantes de diversas nacionalidades, la mexicana Katia Itzel García hará historia al ser la primera mujer en ser designada en esta categoría.

Katia Itzel García, la primera silbante mexicana en el Mundial Sub-20

La árbitra mexicana, Katia Itzel García, fue designada entre los 18 colegiados de 22 federaciones miembros de la FIFA que se harán cargo de dirigir los partidos de toda la competencia, la cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025, según la organización de fútbol.

La árbitra mexicana estará en la competencia a disputarse del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025 (X/@FMF) (X/@FMF)

Hasta el momento no se conocen los partidos en los que estará, pero una buena actuación podría llevarla hasta los partidos de instancias finales. Aunque no llegará sola, ya que también destacan los nombres de Sandra Ramírez y Karen Díaz como las árbitras asistentes.

, pero una buena actuación podría llevarla hasta los partidos de instancias finales. Aunque , ya que también destacan los nombres de como las árbitras asistentes. La originaria de la Ciudad de México representará a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Fútbol (CONCACAF, por sus siglas en español).

La trayectoria de Katia Itzel García en el mundo del arbitraje

Katia Itzel García nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, por sus siglas en español), de acuerdo con el sitio de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut, por sus siglas en español).

Katia Itzel inició en el arbitraje amateur en el 2015 y un año después probo en el sector profesional. Su debut lo realizó en el circuito de la Liga de Tercera División de México (TDP, por sus siglas en español). También participó en la Liga Premier de México, torneos de fuerzas básicas como sub-20, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

En su carrera profesional ha participado en tres finales de competencias oficiales en México: Clausura 2022 de la Liga MX Sub 20, Campeón de Campeones 2021-2022 y en la Final del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

En 2024, se convirtió en la primera mujer árbitra en dirigir un partido de futbol varonil de la Liga MX entre Pachuca y Querétaro, correspondiente en la Jornada 11 del torneo Clausura 2024, de acuerdo con Marca.

A nivel intencional, cuenta con participaciones en She Belives Cup, Torneos Eliminatorios de Concacaf Sub 17, Sub-20 y Campeonato W, en los que ha sido la árbitra principal. Además, fue la silbante de la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de 2022 en la India.

La mexicana cuenta con su gafete FIFA desde 2019, el cual es un reconocimiento que distingue a los mejores árbitros del continente y los autoriza para dirigir encuentros a nivel internacional.

De la Copa Oro a los Juegos Olímpicos, los logros de Katia Itzel García

En la edición de la Copa Oro 2025, Katia Itzel García también hizo historia al pitar el partido entre Curazao y El Salvador, correspondiente a la fase de grupos, lo que la convirtió en la primera mujer en pitar un partido de dicha competencia, señala Fox Sports.

La árbitra ya cuenta con experiencia en el la Liga MX femenil y varonil (X/@Arbitraje_MX) (X/@Arbitraje_MX)

En los Juegos Olímpicos de París 2024 se convirtió en la primera árbitra en ser la principal de un partido de fútbol varonil en la historia del torneo. Aquella ocasión dirigió el encuentro entre Francia y Nueva Zelanda, correspondiente a la tercera jornada del grupo A, mismo que terminó con una victoria de 3-0 para los franceses.