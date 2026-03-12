Cuándo juega Puerto Rico los cuartos de final en el Clásico Mundial y sus rivales en el bracket del WBC

Puerto Rico se metió en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) como segundo del Grupo A y ya tiene confirmado su próximo rival: Italia, en Houston. Según MLB, el equipo boricua terminó la fase de grupos con marca de 3-1 y ahora se juega el pase a semifinales en un cruce directo contra la sorpresa invicta del Grupo B.​

Cuándo juega Puerto Rico en el WBC 2026

De acuerdo con el calendario oficial del torneo, Puerto Rico enfrentará a Italia el sábado 14 de marzo , a las 3.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) , en Daikin Park, Houston .

, a las , en . Este encuentro se disputa en el estadio de los Astros, sede del Grupo B y de uno de los dos juegos de cuartos.

El puertorriqueño MJ Meléndez celebra tras anotar contra Cuba durante la segunda entrada del Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, Puerto Rico Fernando Llano� - AP�

El encuentro de Puerto Rico vs. Italia se verá en Estados Unidos por FS1, con cobertura dentro del paquete de señales de FOX Sports para el torneo.

Cómo llega Puerto Rico vs. Italia en el WBC

Según el resumen de grupos de MLB, Puerto Rico cerró el Grupo A en San Juan con registro de 3-1, detrás de Canadá. La selección boricua sumó victorias ante Colombia, Panamá y Cuba, y perdió solo en la última fecha ante los canadienses, que se quedaron con el primer puesto gracias al desempate mano a mano.

Ese recorrido le aseguró el segundo lugar (A2) y, por formato, el cruce con el ganador del Grupo B.​

Del lado europeo, como detalló MLB, Italia terminó la fase de grupos en Houston con un perfecto 4-0 , incluyendo un 8-6 ante Estados Unidos y un 9-1 frente a México en la última jornada.

Para Puerto Rico, el partido implica medirse con un equipo que llega en racha y que viene de eliminar a México del torneo.

La experiencia boricua en instancias finales del WBC (finalista en 2013 y 2017, cuartos en 2023) contrasta con la historia más corta de Italia en estas rondas, pero el formato a un solo juego reduce cualquier ventaja teórica a la capacidad de ejecutar mejor en nueve entradas.

Los rivales de Puerto Rico en el bracket del WBC

El cuadro del WBC acomoda a Puerto Rico en el lado del bracket que comparte con Italia, Venezuela y Japón.

El ganador de Puerto Rico–Italia se cruzará en semifinales con el vencedor de Venezuela–Japón, en un partido programado para el lunes 16 de marzo, a las 8.00 p.m. ET, en loanDepot park, Miami, por FS1.​

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

Los rivales potenciales de Puerto Rico en lo que queda del torneo son:

Italia , en cuartos de final, el 14 de marzo en Daikin Park.

, en cuartos de final, el 14 de marzo en Daikin Park. Venezuela o Japón , en semifinales, si supera el primer cruce.

, en semifinales, si supera el primer cruce. Cualquiera de los cuatro clasificados del otro lado del cuadro (República Dominicana, Corea del Sur, Estados Unidos o Canadá), en una hipotética final del WBC el martes 17 de marzo en Miami, de acuerdo con el calendario de MLB.​

El lado del cuadro de Puerto Rico está marcado por la presencia de Japón, campeón defensor, y de una Venezuela que salió de un Grupo D exigente.

Jac Caglianone, jardinero derecho de Italia, festeja un jonrón con su compañero Kyle Teel, en el duelo del Clásico Mundial ante Estados Unidos, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

En ese contexto, el cruce ante Italia no solo define el pase a semifinales, sino también el perfil de la ruta boricua hacia una posible tercera final en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.