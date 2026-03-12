WBC bracket: cómo quedó el cuadro y los cruces de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene definido su cuadro de cuartos de final, con los ocho clasificados y los cruces armados entre los mejores de cada grupo tras el cierre de la fase de pools en San Juan, Houston, Tokio y Miami. El torneo entra así en su tramo decisivo, con eliminatoria directa entre potencias tradicionales, candidatos latinos y sorpresas de esta edición rumbo a la final del 17 de marzo en Miami.

Cómo quedó el bracket del WBC: todos los partidos y clasificados

Según la tabla oficial de MLB, los dos primeros de cada grupo avanzaron con estos registros al cuadro principal del WBC 2026:

Grupo A: Canadá y Puerto Rico.

Canadá y Puerto Rico. Grupo B: Italia y Estados Unidos.

Italia y Estados Unidos. Grupo C: Japón y Corea del Sur.

Japón y Corea del Sur. Grupo D: República Dominicana y Venezuela.

Abraham Toro, de Canadá, celebra mientras corre las bases después de conectar un jonrón solitario ante Cuba en la quinta entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial, el miércoles 11 de marzo de 2026, en San Juan, Puerto Rico. (AP Foto/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

Cuartos de final: Houston define a los dos primeros semifinalistas del WBC

Quarterfinal 1: Puerto Rico vs. Italia – Viernes 13 de marzo, 8:00 p.m. ET, Daikin Park.

– Viernes 13 de marzo, 8:00 p.m. ET, Daikin Park. Quarterfinal 2: Canadá vs. Estados Unidos – Sábado 14 de marzo, 3:00 p.m. ET, Daikin Park.

De estos dos partidos saldrán los primeros clasificados a semifinales, con la particularidad de que Canadá o Italia podrían meterse entre los cuatro mejores por delante de alguna de las grandes potencias tradicionales.

Jac Caglianone, jardinero derecho de Italia, festeja un jonrón con su compañero Kyle Teel, en el duelo del Clásico Mundial ante Estados Unidos, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Cuartos de final: Japón y los caribeños definen el otro lado del cuadro

El lado más cargado de talento del bracket reúne a Japón, Corea, República Dominicana y Venezuela, con todos los partidos en loanDepot park, en Miami.

Quarterfinal 3: Corea del Sur vs. ganador del Pool D (D1) - Viernes 13 de marzo a las 6.30 p.m. En Miami.

- Viernes 13 de marzo a las 6.30 p.m. En Miami. Quarterfinal 4: Japón (C1) vs. segundo del Pool D (D2) – Sábado 14 de marzo, 9:00 p.m. En Miami.

Estos dos juegos completan el cuadro: los ganadores se reordenarán en semifinales según el porcentaje de victorias acumulado en el torneo, con todas las instancias finales en Miami.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Lo que viene: posibles caminos hacia Miami

Con el bracket ya armado, el lado A/B del cuadro presenta un escenario abierto, donde Estados Unidos, Puerto Rico e Italia comparten favoritismo con una Canadá en alza que viene de ganar su grupo.

Los cruces en Houston definirán si el WBC mantiene una presencia fuerte de selecciones de América del Norte y el Caribe en la última semana o si se produce una sorpresa europea que cambie el mapa del torneo.

Del otro lado, el C/D ofrece los choques de mayor peso específico: Japón, campeón múltiple, y los rosters cargados de figuras de MLB de República Dominicana y Venezuela, con Corea como candidata a arruinarle la fiesta a alguno de ellos.

El cierre del grupo D con sede en Miami tiene el duelo más esperado por los latinos en Estados Unidos. República Dominicana y Venezuela se enfrentan esta noche en loanDepot Park Lynne Sladky� - AP�

La posibilidad de semifinales entre Japón y un caribeño, o incluso de un cruce caribeño puro, mantiene alta la expectativa de la comunidad latina en Miami para la recta final del campeonato.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.