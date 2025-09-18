Cuándo ocurre el próximo cambio de horario en Estados Unidos y el equinoccio de otoño de 2025

Con la llegada del equinoccio de otoño en Estados Unidos, los ciudadanos también deberán realizar ajustes a sus relojes por segunda ocasión al concluir el Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés). El primer cambio de horario se dio el pasado 9 de marzo con la llegada del verano boreal, y en el próximo mes de noviembre se tendrá que hacer una nueva modificación para iniciar con la temporada más fría del año.

El cambio de horario y su conexión con el equinoccio de otoño en EE.UU.

En el hemisferio norte, el solsticio de verano comenzó el pasado 20 de junio, para darle la bienvenida a la temporada más cálida del año, la cual termina el próximo 22 de septiembre con la llegada del equinoccio de otoño, de acuerdo con Time and Date.

Las personas deberán atrasar su reloj una hora (Pixabay/@pompi) (Pixabay/@pompi)

Este fenómeno astronómico no solo marca el cambio de estación a la temporada más fría del año, ya que también trae el cambio de horario que se debe realizar en casi todo el territorio estadounidense.

Los ciudadanos deberán atrasar sus relojes una hora el primer domingo de noviembre, que será el día 2 del mes. A las 2 hs, tiempo local, se deberán reprogramar el horario para pasar a la 1 hs de la madrugada.

Hay que tomar en cuenta que los relojes digitales como de computadoras o cualquier dispositivo electrónico cambian automáticamente, mientras los relojes analógicos tendrán que ser cambiados manualmente.

Qué es el equinoccio de otoño y cuándo inicia en EE.UU.

El equinoccio de otoño es el fenómeno astronómico que marca el cambio de estación en todo el mundo. En el hemisferio norte, este tiene lugar durante el mes de septiembre, mientras que en el hemisferio sur se presenta en el mes de marzo, de acuerdo con Old Farmer’s Almanac.

El equinoccio de otoño será el 22 de septiembre (Pixabay/@Peggychoucair) (Pixabay/@Peggychoucair)

Este fenómeno ocurre cuando el Sol de mediodía pasa justo sobre la línea del Ecuador, lo que provoca que los días tengan la misma duración que las noches, es decir, hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

Cómo se regula el cambio de horario en Estados Unidos

La Ley de Horario Uniforme de 1966, rige en gran parte de EE.UU. y establece dos modificaciones en el año: adelantar una hora el reloj al comenzar el verano y atrasarlo con la llegada del otoño-invierno, de acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

No obstante, existen algunos territorios que no siguen con esta legislación, por lo que sus ciudadanos no deben hacer modificaciones a sus horarios. Entre las zonas que no deben atrasar o adelantar sus relojes se encuentran:

Hawái

Arizona (excepto la Reserva Indígena Navajo)

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Hawai es uno de los estados en los que no se modifica el horario (Pixabay/@yestoforever) (Pixabay/@yestoforever)

Una vez que finalice el 2025 se restablecerán las fechas para el primer cambio de horario del DST en 2026.

Este se llevará a cabo el próximo 8 de marzo del siguiente año, de acuerdo con Time and date. En el momento en el que los relojes marquen las 2.00 hs, se tendrán que adelantar una hora, es decir, a las 3:00 hs del verano local.

De esta manera, el atardecer se retrasará una hora en dicha fecha respecto al día anterior. Lo que dará más luz solar en la tarde y menos por la mañana, recuerda Time and date.

Posteriormente, el segundo cambio de verano será el 1° de noviembre del 2026. Las personas tendrán que esperar a que las manecillas marquen las 2.00 hs para de nueva cuenta retrasar los relojes y volver a iniciar el ciclo.