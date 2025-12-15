¿Cuándo podrán usar los US$1000 de la “Cuenta Trump” los recién nacidos elegibles para el beneficio?

El gobierno de Estados Unidos otorgará un depósito de US$1000 a todos los bebés nacidos entre 2025 y 2028 en sus nuevas “Cuentas Trump”. Se trata de un incentivo, cuyo objetivo es fomentar el ahorro y que se desprende del cobro de los nuevos aranceles aprobados por el Congreso en julio pasado. Recientemente, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) emitió una guía inicial sobre este plan.

Qué es el fondo financiero para los recién nacidos en la era Trump

Cada bebé que nazca entre 2025 y 2028 recibirá un depósito de 1000 dólares desde su primer día de vida, gracias al nuevo plan de ahorro, denominado "Cuentas Trump" (Trump Accounts), cuyo objetivo es ofrecer a los estadounidenses una base económica desde el nacimiento, según USA Today.

A partir de julio de 2026 se podrán acceder a los recursos de Cuentas Trump (Unsplash)

Este fondo forma parte del paquete fiscal aprobado en el verano boreal de 2025. La intención inicial era que funcionara como un apartado para gastos juveniles, pero el Senado modificó la propuesta y lo convirtió en una cuenta IRA tradicional (Individual Retirement Account).

La misma tendrá un refuerzo adicional: una donación superior a 6000 millones de dólares del empresario Michael Dell, que permitirá sumar 250 dólares extra a las cuentas de aproximadamente 25 millones de bebés.

Cómo se pueden conseguir los 1000 dólares para los recién nacidos

Los 1000 dólares iniciales, más los 250 dólares aportados por Dell, se depositan de forma automática para todos los bebés nacidos entre 2025 y 2028, sin requisitos de ingresos ni verificaciones especiales, de acuerdo con The New York Times.

Los padres pueden sumar hasta 5000 dólares al año al fondo de los bebés (Unsplash)

El único requisito es que el bebé cuente con un número de Seguro Social. Los padres podrán registrarse para abrir la cuenta desde mediados de 2026, a través del sitio oficial del programa.

Padres, familiares, empleadores e incluso gobiernos estatales podrán sumar hasta 5000 dólares al año al fondo durante los primeros 18 años de vida del menor. Sin embargo, las aportaciones solo estarán habilitadas a partir de julio de 2026, cuando comience la fase operativa del programa.

Los bebés nacidos antes de 2025 no califican para el incentivo inicial de 1000 dólares, pero sus padres pueden abrir cuentas si aún son menores de 18 años. En estos casos, es posible aportar hasta 2500 dólares al año, y existe la opción de recibir la donación de 250 dólares de Dell para menores de 10 años en determinados códigos postales.

¿Cuándo puedo retirar el dinero?

El dinero del fondo para recién nacidos de las Cuentas Trump se puede retirar cuando los menores cumplan 18 años. Los impuestos sobre el crecimiento del ahorro se difieren hasta que se retiran los fondos, según CNN.

El incentivo está destinado a gastos relacionados con la educación superior o la obtención de credenciales de educación postsecundaria, la compra de una vivienda o la creación de su propia empresa.

Qué dicen los críticos sobre las Cuentas Trump

Diversos expertos consultados por NYT sostienen que este fondo no resulta útil durante los años más vulnerables de los niños, cuando mayor riesgo tienen de caer en la pobreza.

Los 1000 dólares son para todos los bebés nacidos entre 2025 y 2028 (Unsplash)

También señalan que la medida no compensa los recortes impulsados por el gobierno de Donald Trump y los republicanos a programas que benefician a jóvenes y familias, como la asistencia alimentaria (SNAP) y Medicaid.

Aun con esta contribución, los especialistas sostienen que las Cuentas Trump podrían ampliar la brecha de riqueza: los hogares con mayores ingresos se beneficiarán más al poder realizar aportes antes de impuestos, mientras que las familias con menos recursos, incapaces de sumar dinero, recibirán retornos mínimos. Con un rendimiento anual estimado del 7%, un bebé que solo cuente con los 1000 dólares iniciales tendría alrededor de 3570 dólares al cumplir 18 años.