Cuándo regresan las eliminatorias de Concacaf y cuántos partidos quedan rumbo al Mundial 2026
Hasta el momento, Surinam, Jamaica y Honduras tienen el boleto directo a la justa mundialista; aún faltan 22 partidos de la ronda final
La ronda final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) comenzó con sus primeras dos jornadas, las cuales finalizaron con los partidos del pasado 9 de septiembre. Ahora, los jugadores regresarán con sus equipos para sus torneos locales a la espera de los próximos partidos clasificatorios al Mundial 2026 que se llevarán a cabo en los últimos meses del 2025.
Calendario de los partidos de Concacaf
De acuerdo con el calendario de Concacaf, las eliminatorias mundialistas se reanudarán el próximo 9 de octubre con los partidos de Honduras vs. Costa Rica y Nicaragua vs Haití. El resto de los encuentros se jugarán de la siguiente manera:
10 de octubre
- El Salvador vs. Panamá
- Surinam vs. Guatemala
- Curazao vs. Jamaica
- Bermudas vs. Trinidad y Tobago
13 de octubre
- Costa Rica vs. Nicaragua
- Honduras vs. Haití
14 de octubre
- Panamá vs. Surinam
- El Salvador vs. Guatemala
- Jamaica vs. Bermudas
- Curazao vs. Trinidad y Tobago
Después de estos partidos habrá otra pausa en los enfrentamientos entre selecciones y se reanudará la última jornada de la ronda final el 13 y 18 de noviembre.
En total, faltan 22 partidos para conocer a las naciones que se unirán a México, Canadá y Estados Unidos a la justa mundialista, así como a los representantes de la zona en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial.
Cómo se encuentran los grupos de la eliminatoria de Concacaf
En la última etapa de la confederación se clasificaron 12 selecciones, las cuales fueron sorteadas en tres grupos con cuatro equipos cada uno. Estas escuadras tendrán que jugar un total de seis partidos, según FIFA.
El líder de cada grupo clasificará de manera directa a la copa del mundo, mientras los dos mejores segundos lugares pasarán al repechaje. Tras las primeras dos jornadas disputadas, las posiciones en cada sector son:
Grupo A
- Surinam 4 puntos
- El Salvador 3 puntos
- Panamá 2 puntos
- Guatemala 1 punto
Surinam sorprendió con su victoria en calidad de visitante en contra de El Salvador, la cual lo puso en la cima del sector y con la ilusión intacta de clasificar de manera directa al Mundial 2026.
Por otro lado, Panamá ha decepcionado tras sus empates en contra de Surinam y Guatemala, mismos que podrían complicarle su clasificación. Por ahora, todos los integrantes del sector cuentan con posibilidades de alcanzar el primer lugar
Grupo B
- Jamaica 6 puntos
- Curazao 4 puntos
- Trinidad y Tobago 1 punto
- Bermuda 0 puntos
Jamaica logró dos victorias en el arranque de las eliminatorias que lo ponen en la cima del sector, mientras Curazao se mantiene cerca de los “Reggae Boyz”.
Los dos enfrentamientos entre ambas selecciones podría definir al primer lugar de este sector, ya que en las dos primeras jornadas Trinidad y Tobago y Bermuda dejaron muchas dudas debido a su funcionamiento en el campo.
Grupo C
- Honduras 4 puntos
- Costa Rica 2 puntos
- Haití 2 puntos
- Nicaragua 1 punto
En este sector todas las selecciones sumaron puntos en las primeras fechas, por lo tanto, el grupo está abierto para que cualquier se coloque en la primera posición en los siguientes partidos.
Honduras, quien ocupa la posición de honor, consiguió un empate en su visita a Haití y una victoria en casa en contra de Nicaragua, pero ahora tendrá un encuentro vital en contra de Costa Rica, una selección que buscará la victoria para no complicar su pase y depender de otros resultados en las últimas jornadas del clasificatorio.
No obstante, Haití y Nicaragua aún tienen posibilidades de conseguir el pase directo, pero tendrán que sacar resultados positivos antes estos dos rivales.
