Qué significa que El Salvador haya perdido en las eliminatorias de Concacaf y cómo queda ahora la tabla de posiciones

El Salvador había arrancado de gran manera la fase final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tras derrotar a Guatemala en la primera fecha. Sin embargo, no pudo mantenerse por el camino del triunfo y, este lunes 8 de septiembre, cayó ante Surinam por 2-1 en condición de local. De esa manera, se complican sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

Cómo está la tabla de posiciones tras la derrota de El Salvador vs. Surinam

Este lunes se disputó la segunda fecha del clasificatorio de Concacaf de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En la previa, el partido se presentaba como una gran oportunidad para que El Salvador ratificara lo hecho en suelo guatemalteco. No obstante, los dirigidos por Hernán Darío Gómez sufrieron un duro revés en San Salvador.

La Selecta no tuvo ideas y sufrió una dura derrota @LaSelecta_SLV

Tras ese compromiso, la tabla de posiciones del Grupo A dio un giro inesperado. Ahora, El Salvador se encuentra en segunda posición, con tan solo cuatro partidos por delante para definir su suerte en las eliminatorias de la Concacaf:

Surinam - 4 puntos

El Salvador - 3 puntos

Panamá - 2 puntos

Guatemala - 1 punto

Si bien todavía sigue con grandes chances para acceder a la cita mundialista, La Selecta perdió una gran chance de colocarse como único líder y confirmar sus aspiraciones de cara al próximo Mundial, que en esta edición tendrá la cifra récord de 48 equipos participantes.

La tabla del grupo A tras las primeras dos fechas @Concacaf

Una noche de terror para El Salvador frente a Surinam por las eliminatorias de la Concacaf

El Estadio Cuscatlán, ubicado en El Salvador, se preparaba para ser testigo de una noche histórica, con estadio repleto y mucha ilusión. Sin embargo, todo se desvaneció rápidamente cuando a los 12 minutos del primer tiempo, Radinio Balker puso en ventaja a Surinam.

El Salvador empató transitoriamente el partido, pero luego cayó derrotado 2-1 @LaSelecta_SLV

Los comandados por Hernán Darío Gómez intentaron por todos los medios, pero con poca lucidez a la hora de crear juego. A falta de 20 minutos, los de “Bolillo” encontraron el empate gracias a un gol en contra de Dijksteel, pero la euforia y la alegría duraron poco. Minutos después, Klas estableció el 2-1 definitivo en el marcador.

¿Qué necesita El Salvador para clasificar al Mundial 2026 y cuándo vuelve a jugar?

A pesar de este tropezón impensado, la selección salvadoreña continúa con serias chances de acceder al próximo Mundial, pero para ello necesitará lograr alguno de estos dos objetivos:

Terminar como líder del grupo A en la tercera ronda de las eliminatorias

en la tercera ronda de las eliminatorias Ubicarse entre los dos mejores segundos de cada grupo, lo que lo llevaría a un repechaje intercontinental.

Los aficionados salvadoreños deberán esperar un mes para volver a ver a su selección, que jugará dos partidos de local en la fecha FIFA de octubre. Se tratará de una oportunidad imprescindible para volver a sumar de a tres ante su gente, aún más considerando que las últimas dos fechas serán de visitante.

Estos son los próximos partidos de El Salvador: