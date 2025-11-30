Cuándo se deben enviar los regalos de Navidad en USPS para que lleguen a tiempo en EE.UU.

La temporada navideña es la época más ajetreada del año para los servicios de mensajería y paquetería, en donde empresas como Amazon contratan miles de empleados para cubrir la demanda. En el caso del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) recomienda a las personas enviar con anticipación sus cartas y regalos para que lleguen a tiempo a su destino antes de Navidad.

Las fechas límite para enviar regalos de Navidad en USPS y que lleguen a tiempo

Para evitar inconvenientes en las fiestas decembrinas, el Servicio Postal del país publicó en su sitio web las fechas límite en las que los usuarios deben enviar sus paquetes para que lleguen a tiempo para Navidad, Hanukkah (que se celebra del 14 al 22 de diciembre) y para Kwanzaa (que se festeja del 26 de diciembre al 1 de enero).

Desde octubre de 2025 y hasta enero de 2026, USPS aumenta sus tarifas (Unsplash)

La dependencia indicó que los tiempos varían según el lugar desde donde se envíen los artículos y del tipo de servicio que se utilice:

Estados Unidos contiguos (los 48 estados conectados físicamente, con excepción de Alaska y Hawái)

USPS Ground Advantage: antes del 17 de diciembre

Correo de primera clase: máximo el 17 de diciembre

Priority Mail: a más tardar el 18 de diciembre

Prioritario exprés: como máximo el 20 de diciembre

Para Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios estadounidenses

USPS Ground Advantage: antes del 16 de diciembre

Correo de primera clase: como máximo el 17 de diciembre

Priority Mail: a más tardar el 18 de diciembre

Servicio prioritario exprés: como máximo el 20 de diciembre

Fechas de envío para temporada navideña para el servicio internacional

USPS también dio a conocer las fechas de envío en las que recomienda como límite para asegurar que los regalos de Navidad y las otras fiestas decembrinas lleguen a tiempo a familiares o amigos en Estados Unidos.

USPS aumenta sus tarifas por temporada navideña (Unsplash)

África

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Asia y Cuenca del Pacífico

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Australia y Nueva Zelanda

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Canadá

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Caribe

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

América Central y del Sur

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Europa

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

México

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Medio Oriente

Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre

Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre

Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre

Fechas límite de envío para correo militar en temporada navideña

Las fechas de envío recomendadas por USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre son antes del 9 de diciembre para los servicios Primera Clase y Prioritario.

Usuarios deben enviar con anticipación sus regalos de Navidad para que lleguen a tiempo (Unsplash)

Mientras que para correo prioritario exprés militar (PMEMS, por sus siglas en inglés) es como máximo el 16 de diciembre.