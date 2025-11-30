Cuándo se deben enviar los regalos de Navidad en USPS para que lleguen a tiempo en EE.UU.
Debido a la alta demanda de servicios de entrega y mensajería en diciembre, recomiendan tomar precauciones
- 4 minutos de lectura'
La temporada navideña es la época más ajetreada del año para los servicios de mensajería y paquetería, en donde empresas como Amazon contratan miles de empleados para cubrir la demanda. En el caso del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) recomienda a las personas enviar con anticipación sus cartas y regalos para que lleguen a tiempo a su destino antes de Navidad.
Las fechas límite para enviar regalos de Navidad en USPS y que lleguen a tiempo
Para evitar inconvenientes en las fiestas decembrinas, el Servicio Postal del país publicó en su sitio web las fechas límite en las que los usuarios deben enviar sus paquetes para que lleguen a tiempo para Navidad, Hanukkah (que se celebra del 14 al 22 de diciembre) y para Kwanzaa (que se festeja del 26 de diciembre al 1 de enero).
La dependencia indicó que los tiempos varían según el lugar desde donde se envíen los artículos y del tipo de servicio que se utilice:
Estados Unidos contiguos (los 48 estados conectados físicamente, con excepción de Alaska y Hawái)
- USPS Ground Advantage: antes del 17 de diciembre
- Correo de primera clase: máximo el 17 de diciembre
- Priority Mail: a más tardar el 18 de diciembre
- Prioritario exprés: como máximo el 20 de diciembre
Para Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios estadounidenses
- USPS Ground Advantage: antes del 16 de diciembre
- Correo de primera clase: como máximo el 17 de diciembre
- Priority Mail: a más tardar el 18 de diciembre
- Servicio prioritario exprés: como máximo el 20 de diciembre
Fechas de envío para temporada navideña para el servicio internacional
USPS también dio a conocer las fechas de envío en las que recomienda como límite para asegurar que los regalos de Navidad y las otras fiestas decembrinas lleguen a tiempo a familiares o amigos en Estados Unidos.
África
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Asia y Cuenca del Pacífico
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Australia y Nueva Zelanda
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Canadá
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Caribe
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
América Central y del Sur
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Europa
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
México
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Medio Oriente
- Servicio Internacional de primera clase: hasta el 9 de diciembre
- Servicio Prioritario Internacional: a más tardar el 9 de diciembre
- Exprés Internacional: hasta el 16 de diciembre
Fechas límite de envío para correo militar en temporada navideña
Las fechas de envío recomendadas por USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre son antes del 9 de diciembre para los servicios Primera Clase y Prioritario.
Mientras que para correo prioritario exprés militar (PMEMS, por sus siglas en inglés) es como máximo el 16 de diciembre.
