USPS aumenta el precio para sus envíos en la temporada navideña: ¿cuánto costará enviar regalos?
El aumento de la tarifa aplica a partir de octubre de 2026 y hasta principios del próximo año, informó la dependencia
Si planea enviar regalos, paquetes o cartas con motivo de las fiestas de fin de año, debe tomar en cuenta que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) aplicó un aumento temporal en sus tarifas a partir de octubre de 2025, con el fin de cubrir los costos adicionales durante la temporada alta.
A partir de cuándo aumenta el precio de envíos del USPS
El USPS informó que el ajuste de precios entró en vigor desde la medianoche del 5 de octubre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 18 de enero de 2026 (hora central de Estados Unidos).
De acuerdo con el comunicado de la agencia, este incremento busca garantizar un servicio eficiente y sostenible durante los meses de mayor demanda postal. El ajuste forma parte del plan decenal Delivering for America, que tiene como objetivo fortalecer la red nacional de correo y paquetes, asegurando entregas al menos seis días a la semana de forma rentable.
Qué servicios se verán afectados con la tarifa temporal de USPS
Las tarifas navideñas aprobadas por los gobernadores del USPS el pasado 7 de agosto no aplicarán a todos los servicios.
El incremento solo afectará los siguientes envíos nacionales, tanto para minoristas como para comerciantes:
- Priority Mail Express (PME)
- Priority Mail (PM)
- USPS Ground Advantage
- Parcel Select
Estos ajustes buscan alinear los precios de temporada con las prácticas del mercado competitivo y compensar los mayores costos logísticos del periodo festivo.
Cuál es el costo de la tarifa navideña
El Servicio Postal indicó que el aumento por tarifa navideña se dividirá para minoristas y comerciales, a partir del 5 de octubre. Los costos quedan de la siguiente manera:
Los aumentos varían según el tipo de servicio, la zona de destino y el peso del paquete. A continuación, se detallan los principales ajustes para clientes minoristas:
Priority Mail y USPS Ground Advantage (Zonas 1–4)
Priority Mail (Zonas 5–9)
Tarifa plana Priority Mail
Ground Advantage (Zonas 5–9)
Priority Mail Express
- Aumentos de entre US$1.10 y US$16.00, según peso y zona.
- Sobres de tarifa plana: +US$2.00
Nuevos precios para comerciantes y mayoristas
Para los envíos comerciales, los aumentos son ligeramente menores, pero también se aplican por zonas y peso:
Priority Mail y Ground Advantage (Zonas 1–4)
Zonas 5–9
Tarifa plana Priority Mail
Ground Advantage (Zonas 5–9)
Priority Mail Express
- Aumentos de entre US$1.00 y US$13.00, según peso y zona.
- Sobres de tarifa plana: +US$1.75
- Objetivo del aumento
El USPS señaló que este incremento no es permanente, sino parte de un ajuste estacional para enfrentar el aumento en el volumen de paquetes durante las fiestas, cuando millones de personas envían regalos, postales y compras en línea.
Con estas medidas, el servicio busca mantener operaciones estables y tiempos de entrega confiables, así como asegurar la sostenibilidad financiera de la red postal más grande del país.
