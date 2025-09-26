Cuándo se juega el Mundial Sub-20 y cómo ver en vivo todos los partidos desde EE.UU.
Todos los encuentros se podrán seguir en tiempo real; qué selecciones latinas lo jugarán
Chile está listo para el Mundial Sub-20, que comenzará este sábado 27 de septiembre. La serie de partidos iniciará con el encuentro entre Japón y Egipto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad de Santiago. Todos los partidos se podrán seguir en vivo desde Estados Unidos.
Cómo ver los partidos del Mundial Sub-20 desde EE.UU.
El Mundial Sub-20 se podrá ver a través de Telemundo, Universo y Telemundo Deportes Ahora, así como la app del canal de televisión. Además, los partidos también estarán disponibles en Fubo, de acuerdo con The Sporting News.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), señaló que los partidos también se podrán seguir en su app para todas las personas en el mundo.
La jornada del campeonato juvenil comenzará con cuatro partidos el próximo 27 de septiembre: Japón vs. Egipto, Corea del Sur vs. Ucrania, Chile vs. Nueva Zelanda y Paraguay vs. Panamá. El resto del calendario de la primera fase del certamen es el siguiente:
Domingo 28 de septiembre
- Marruecos vs. España, a las 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Italia vs. Australia, a las 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Brasil vs. México, a las 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Cuba vs. Argentina, a las 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
Lunes 29 de septiembre
- Francia vs. Sudáfrica, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Noruega vs. Nigeria, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Estados Unidos vs. Nueva Caledonia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Colombia vs. Arabia Saudí, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
Martes 30 de septiembre
- Egipto vs. Nueva Zelanda, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Panamá vs. Ucrania, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Chile vs. Japón, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Corea del Sur vs. Paraguay, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
Miércoles 1 de octubre
- España vs. México, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Italia vs. Cuba, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Brasil vs. Marruecos, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Argentina vs. Australia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
Jueves 2 de octubre
- Estados Unidos vs. Francia, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Colombia vs. Noruega, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Sudáfrica vs. Nueva Caledonia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Nigeria vs. Arabia Saudí, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
Viernes 3 de octubre
- Ucrania vs. Paraguay, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Panamá vs. Corea del Sur, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos
- Egipto vs. Chile, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Nueva Zelanda vs. Japón, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
Sábado 4 de octubre
- España vs. Brasil, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- México vs. Marruecos, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Australia vs. Cuba, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Argentina vs. Italia, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
Domingo 5 de octubre
- Sudáfrica vs. Estados Unidos, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Nueva Caledonia vs. Francia, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Arabia Saudí vs. Noruega, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
- Nigeria vs. Colombia, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos
Así se jugará el Mundial Sub-20 en Chile
El torneo está compuesto por un total de 24 selecciones, distribuidas en seis grupos. En la etapa inicial, cada selección se enfrentará a los otros tres equipos de su grupo.
Solo los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares avanzan a los octavos de final, de acuerdo con la FIFA.
Posteriormente, se jugarán las eliminatorias directas entre los clasificados hasta llegar al partido de la final.
Los grupos quedaron compuestos de la siguiente manera:
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Brasil, México, España y Marruecos
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria
