Cuándo se juega el Mundial Sub-20 y cómo ver en vivo todos los partidos desde EE.UU.

Chile está listo para el Mundial Sub-20, que comenzará este sábado 27 de septiembre. La serie de partidos iniciará con el encuentro entre Japón y Egipto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad de Santiago. Todos los partidos se podrán seguir en vivo desde Estados Unidos.

Cómo ver los partidos del Mundial Sub-20 desde EE.UU.

El Mundial Sub-20 se podrá ver a través de Telemundo, Universo y Telemundo Deportes Ahora, así como la app del canal de televisión. Además, los partidos también estarán disponibles en Fubo, de acuerdo con The Sporting News.

La final del Mundial Sub-20 será el 19 de octubre del 2025 (X/@fifaworldcup_es) (X/@fifaworldcup_es)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), señaló que los partidos también se podrán seguir en su app para todas las personas en el mundo.

La jornada del campeonato juvenil comenzará con cuatro partidos el próximo 27 de septiembre: Japón vs. Egipto, Corea del Sur vs. Ucrania, Chile vs. Nueva Zelanda y Paraguay vs. Panamá. El resto del calendario de la primera fase del certamen es el siguiente:

Domingo 28 de septiembre

Marruecos vs. España, a las 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Italia vs. Australia, a las 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Brasil vs. México, a las 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Cuba vs. Argentina, a las 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Noruega vs. Nigeria, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Colombia vs. Arabia Saudí, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Martes 30 de septiembre

Egipto vs. Nueva Zelanda, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Panamá vs. Ucrania, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Chile vs. Japón, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Corea del Sur vs. Paraguay, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Miércoles 1 de octubre

España vs. México, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Italia vs. Cuba, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Brasil vs. Marruecos, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Argentina vs. Australia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

El Mundial durará alrededor de tres semanas (Captura de pantalla X/@PS_SportsTV) (Captura de pantalla X/@PS_SportsTV)

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Colombia vs. Noruega, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Nigeria vs. Arabia Saudí, 18.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Panamá vs. Corea del Sur, 15.55 hs tiempo del Este de Estados Unidos

Egipto vs. Chile, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Nueva Zelanda vs. Japón, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Sábado 4 de octubre

España vs. Brasil, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

México vs. Marruecos, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Australia vs. Cuba, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Argentina vs. Italia, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Domingo 5 de octubre

Sudáfrica vs. Estados Unidos, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Nueva Caledonia vs. Francia, 15.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Arabia Saudí vs. Noruega, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Nigeria vs. Colombia, 18.55 hs tiempo del Este de los Estados Unidos

Así se jugará el Mundial Sub-20 en Chile

El torneo está compuesto por un total de 24 selecciones, distribuidas en seis grupos. En la etapa inicial, cada selección se enfrentará a los otros tres equipos de su grupo.

Solo los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares avanzan a los octavos de final, de acuerdo con la FIFA.

Los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares avanzan a la siguiente ronda (Captura de pantalla X/@fifaworldcup_es) (Captura de pantalla X/@fifaworldcup_es)

Posteriormente, se jugarán las eliminatorias directas entre los clasificados hasta llegar al partido de la final.

Los grupos quedaron compuestos de la siguiente manera: