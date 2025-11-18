Cuándo se jugará el repechaje del Mundial 2026 y qué selecciones de Concacaf obtendrán su boleto

Con la llegada del final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), solo dos equipos de la región obtendrán un lugar para el repechaje intercontinental de la FIFA, que se llevará a cabo el siguiente año.

Cuándo es el repechaje para el Mundial 2026

De acuerdo con el sitio oficial de FIFA, el torneo de repechaje para elegir a los últimos equipos que conseguirán un lugar en el Mundial 2026, se llevará a cabo a finales de marzo. Aunque aún no se define la fecha exacta en que se llevarán a cabo los partidos, se prevé que sea del 23 al 31 del mismo mes.

Jamaica, Panamá y Haití compiten por los dos lugares disponibles de la Concacaf para el repechaje (Concacaf)

En total, serán seis selecciones quienes se disputarán los dos últimos boletos para participar en la Copa Mundial. Se tiene previsto que el Torneo Clasificatorio de Repechaje se realice en México, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con Olympics.

Cómo se realiza el Torneo Clasificatorio de repechaje para el Mundial

Las reglas de la federación indican que, al terminar todas las eliminatorias mundialistas de las diversas ligas de fútbol del planeta, la FIFA llevará a cabo el Torneo Clasificatorio de repesca, donde se determinarán las dos últimas plazas para la Copa Mundial 2026.

Panamá intentará superar a Surinam dentro del Grupo A y asegurar su participación en el Mundial (Facebook/Fepafut Panama)

En total, serán cuatro partidos que se realizarán en las últimas semanas de marzo del siguiente año, en una especie de mini torneo, donde incluirán dos semifinales y dos finales.

De los seis combinados que lleguen a la repesca, los cuatro peores situados del ranking mundial de FIFA se enfrentarán en las dos semifinales del torneo, mientras que los dos mejores equipos del listado pasarán de manera directa a las dos finales, donde esperarán a sus respectivos rivales.

Los vencedores de dichas finales del repechaje serán los que obtendrán los dos últimos cupos entre las 48 selecciones que formarán parte del Mundial 2026. Dicho formato de clasificación de repechaje fue decidido por el consejo de FIFA desde mayo de 2017.

Cuáles son los equipos de Concacaf y de otras ligas que ya clasificaron al repechaje

Aún no concluyen de manera oficial las eliminatorias mundialistas de Concacaf, pero los equipos que tienen mayores probabilidades de conseguir avanzar a la repesca intercontinental de FIFA, son tres equipos: Jamaica, Panamá y Haití.

Bolivia jugará el repechaje por Conmebol (FIFA)

Solo falta un juego para que concluyan las clasificatorias de la región, y quien tiene casi asegurada su participación en el repechaje es Jamaica, quien hasta el momento cuenta con 10 puntos, seguido de Panamá con nueve y Haití con ocho unidades.

El cuadro lo completan Nueva Macedonia, República Democrática del Congo y Bolivia, quienes formarán parte de las semifinales del torneo clasificatorio. También se sumarán los combinados europeos.