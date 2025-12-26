Cuándo se verá la primera Luna llena de 2026 en Estados Unidos y por qué será más brillante que lo habitual

Para comenzar el año con la mirada hacia el cielo, la primera Luna llena de 2026, conocida tradicionalmente como la Luna de Lobo, iluminará el firmamento estadounidense a principios de enero. En pleno invierno boreal, este suceso astronómico da comienzo al nuevo calendario lunar del nuevo año.

Luna de Lobo, la primera Luna llena de 2026 en Estados Unidos

La famosa Luna del Lobo será la primera luna llena de 2026 y alcanzará su máximo esplendor el 3 de enero a las 5.03 hs (tiempo del Este). Este evento será doblemente especial al tratarse de la primera Superluna del año, lo que permitirá observarla un 6% más grande y con un brillo un 12% superior al de un plenilunio convencional, destacó Star Walk.

La superluna de enero será un evento astronómico perfecto para contemplar el cielo (Unsplash)

Qué significa y cuál es el origen de la Luna del Lobo de enero

La Luna del Lobo adquiere este nombre luego de que los aldeanos de América y Europa escucharan a los lobos hambrientos aullar durante las frías noches de enero. Esta Luna llena es la primera después del solsticio de invierno en el hemisferio norte, y según la tradición europea también puede llamarse Luna después de Yule (Moon After Yule), según Architectural Digest.

Aunque la Luna del Lobo es el nombre más popular, la diversidad cultural permite otras formas de llamar al plenilunio de enero. Mientras algunas comunidades se enfocaron en la fauna local, bautizándola como la Luna del Oso o la Luna del Ganso, otras capturaron la esencia del entorno y la llamaron Luna Tranquila (celtas) o Luna Fría (Cheroquis).

La Luna del Lobo toma su nombre por los aullidos de estos animales en enero (Archivo)

Calendario lunar de enero 2026: fechas y fases lunares

Estos son los eventos principales para el mes de enero 2026, con todas las fases de la luna y los días que cambiarán, de acuerdo con el sitio The Sky Live.

1º y 2 de enero: Luna gibosa creciente , esta fase ocurre la semana posterior al Cuarto Creciente, mientras avanza hacia la Luna Llena.

, esta fase ocurre la semana posterior al Cuarto Creciente, mientras avanza hacia la Luna Llena. 3 de enero: la Luna llena completó la mitad de un ciclo de fases lunares. Si se observa desde la Tierra, está encuentra en dirección opuesta al Sol, a separación angular de aproximadamente 180 grados.

completó la mitad de un ciclo de fases lunares. Si se observa desde la Tierra, está encuentra en dirección opuesta al Sol, a separación angular de aproximadamente 180 grados. Del 4 al 9 de enero: Luna gibosa menguante que ocurre la semana posterior a la Luna Llena.

que ocurre la semana posterior a la Luna Llena. 10 de enero: Cuarto menguante cuando completó tres cuartas partes de un ciclo de fases lunares y, si se observa desde la Tierra, tiene una separación angular de 90 grados con respecto al Sol.

cuando completó tres cuartas partes de un ciclo de fases lunares y, si se observa desde la Tierra, tiene una separación angular de 90 grados con respecto al Sol. Del 11 al 17 de enero: Luna menguante que ocurre en la última semana de un ciclo de fases lunares.

que ocurre en la última semana de un ciclo de fases lunares. 18 de enero: Luna nueva esta sucede en el comienzo de un ciclo de fases lunares. La Luna se encuentra posicionada entre la Tierra y el Sol, y su separación angular es cercana a 0 grados.

esta sucede en el comienzo de un ciclo de fases lunares. La Luna se encuentra posicionada entre la Tierra y el Sol, y su separación angular es cercana a 0 grados. Del 19 al 25 de enero: Luna creciente que marca la primera etapa visible del ciclo lunar. La Luna se mueve hacia el Este a lo largo de su órbita, y aumenta cada día su separación angular del Sol.

que marca la primera etapa visible del ciclo lunar. La Luna se mueve hacia el Este a lo largo de su órbita, y aumenta cada día su separación angular del Sol. 26 de enero: Cuarto creciente cuando la Luna se encuentra a una distancia angular de aproximadamente 90 grados al Este del Sol.

cuando la Luna se encuentra a una distancia angular de aproximadamente 90 grados al Este del Sol. Del 27 al 31 de enero: Gibosa Creciente que avanza hacia la Luna Llena. Su distancia angular con respecto al Sol aumenta más allá de los 90 grados.

La Luna Fría de diciembre de 2025 es la más alta en el cielo hasta diciembre de 2042 (Pexels/Frank Cone)

Qué otras Superlunas habrá en 2026

En 2026 habrá tres Superlunas principales: el 3 de enero (Luna del Lobo), el 24 de noviembre (Luna del Castor) y el 23 de diciembre (Luna Fría). Estos eventos ofrecerán grandes espectáculos, especialmente la de enero que cierra un ciclo, y las de finales de año, perfectas para observar en Navidad y las fiestas, señaló Moon Phase Today.